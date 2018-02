A tres meses de la desaparición, tres historias de familiares que cambiaron su vida

1

María Victoria Morales nació en Tucumán el 14 de febrero de 1966 y vivió allí, en el barrio San Fernando, hasta mediados de octubre del año pasado. Junto a su esposo, Luis Victoriano García (59), viajaron hasta Mar del Plata el 21 de ese mes para compartir unos días con su hijo antes de que el submarino ARA San Juan zarpara hacia Ushuaia.

La visita, que tan sólo debía durar unos días, se prolongó por casi tres meses producto de la desaparición de la nave en cuya tripulación se hallaba su hijo, Luis Esteban García. Y todo cambió.

María era ama de casa y Luis realizaba todo tipo de changas: desde trabajos en la construcción hasta mozo los fines de semana. “Nunca nos sobró pero tampoco nos faltó”, cuenta Morales en diálogo con BigBang. Tras la noticia, su vida en Tucumán pareció haber quedado atrás. El trabajo, las responsabilidades y obligaciones quedaron de lado. “Hoy siento que mi lugar en el mundo es acá en Mar del Plata”, dice.

A las 9.30, una combi la traslada desde el Hotel de la Armada hasta la Base Naval, actividad que se repite en su vida a diario, y que no quiere ni puede dejar. “Cuando no voy a la Base me siento vacía, que no hago nada”, explica la mujer que rechazó en más de una oportunidad pasajes para regresar por unos días a Tucumán. “El psicólogo me recomienda ir pero yo no quiero”, agrega.

La tragedia en torno al ARA San Juan les permitió estar más cerca de sus nietos, Agustín, de tres años, y Nahuel, de tan sólo 19 meses, hijos de Luis y Gabriela Acosta. Incluso, el tiempo libre junto a los pequeños se convirtió en la única actividad que los aleja por unos instantes de la tristeza por la falta de datos sobre el submarino. “Mi nieto más grande me pregunta por qué no voy a buscar a papá, y yo le digo que no puedo. Es duro”, reconoce.

A veces, María camina hacia la costa y mira al mar, un sitio con el que parece tener una deuda pendiente desde el 15 de noviembre de 2017. “Le pedí varias veces que me devuelva a mi hijo, y ahora cuando miro y se me caen las lágrimas le digo que lo cuide”, narra. En otras oportunidades, sale a caminar con su esposo y los niños por la peatonal San Martín.

ayer, fue su cumpleaños número 52

A pesar del difícil momento que atraviesa,aún encuentra motivos para sonreír. Incluso,. No quiso que muchos la saluden, no encontró momentos para el festejo: se ocupó durante todo el día de los preparativos para la movilización que tendrá lugar hoy en la Base Naval.