Claves de la semana: el Gobierno recalcula la meta inflacionaria y aparece la nieta 127

El ex contratista del Estado Lázaro Báez cumplirá en abril del 2018 dos años preso en el penal de Ezeiza, y a muy pocos días de terminar el 2017 decidió hablar de Cristina Fernández de Kirchner, de su relación con Néstor y de las causas que se le adjudican.

"El hecho de que haya desaparecido Néstor ha generado grandes cambios en el funcionamiento político de la República. Toda la relación con el grueso de la fuerza del peronismo también cambió. Fue un suceso que realmente transformó al esquema político en la Argentina", dijo en una entrevista.

En relación a esto, aclaró que él se relacionaba con Néstor, pero que Cristina sólo era "la señora de su amigo". "Yo nunca fui testaferro de los Kirchner. Siempre estuve agradecido de que mi amigo me diera trabajo. A mí no me regalaron bancos ni fichas", declaró, al mismo tiempo que sostuvo que Cristina nunca lo llamó desde que quedó detenido.