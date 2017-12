Claves de la semana: es ley la reforma previsional y Cristóbal, preso en Ezeiza

El juez federal Claudio Bonadio había procesado como coautores del delito de “traición a la Patria” a la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman y su ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Para el magistrado, los tres impulsores de la firma Memorándum de Entendimiento con Irán por el Caso AMIA “traicionaron a la Nación Argentina”.

Este jueves, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la decisión del magistrado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado. De esta manera, sigue en pie el pedido de desafuero para la senadora Cristina Kirchner. En esa línea, la Cámara Federal mantiene el delito de "encubrimiento agravado", pero desestimó el de "traición a la Patria".