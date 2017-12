Del "Puntitagate" al "Give Me Five": los escándalos que marcaron el 2017

Nicole Neumann y Fabián Cubero llevan separados más de cuatro meses. Pese a que aseguran que la relación entre ambos es buena, no pierden la oportunidad de dedicarse algún que otro palito cuando tienen la oportunidad de hablar del otro. Asumido el duelo, una de las partes ya comenzó, de a poco, a volver a apostar al amor. Desde hace poco más de dos meses, la modelo mantiene firme -aunque con algunos rumores de peleas- su relación con Facundo Moyano.

Nicol y Cubero se separaron después de un año de crisis.

Cada vez que a la rubia y al futbolista les toca revivir situaciones del pasado, se critican entre sí. Por ejemplo, cuando Poroto había revelado cómo era su vida de soltero ahora que no vive con la modelo y ve a sus hijas los fines de semana, Nicole decidió mandar al frente a su ex marido y aclaró que a veces su ropa la lava ella: “A veces trae cositas para lavar en casa igual. Trae la bolsa él cuando viene a buscar a las chicas”.

Claro está, la respuesta del defensor de Vélez no tardó en llegar y le recordó a Nicole que quien utiliza el lavarropa en la empleada del hogar. “Me divierte limpiar, aunque parezca medio raro me divierte. Obvio que le llevo ropa a Nicole porque todavía no tengo lavarropa”, explicó el futbolista y disparó: “Por eso cada tanto le llevó las cosas para que la empleada me lave la ropa”.

Las fotos de "Poroto" con la ex de Facundo Moyano.

Pero esto no es lo único que se dijeron los ex tortolitos. Luego de que el futbolista se mostrara de fiesta con Eva Bargiela (ex novia de Facundo Moyano, actual de Nicole), la modelo estalló y lo aniquiló en vivo.“¡No puedo hablar porque me voy a la mier…!. Es medio morbosito de parte de los dos. Además, colgarse de la situación para la foto… No me interesa darle entidad a gente que no la tiene en mi vida”, disparó sin pelos en la lengua la actual pareja del diputado Nacional.

Nicole y Moyano, un amor que se resiste a las versiones crisis.

Claro está, Cubero no se quedó callado, salió con los botines de punta, explicó el contexto en el que fueron tomadas las fotos y le respondió a la madre de sus tres hijos. "No es morboso eso, morboso es otra cosa. Te puedo dar un ejemplo muy claro, pero no viene al tema”, deslizó con cierta picardía “Poroto”, quien a diferencia de su ex, no está cerrado a la idea de volver a casarse: “Ella tuvo malas experiencias con los casamientos, es una buena decisión. Yo sí me volvería a casar y apostaría al amor”.

Siempre frontal, directa y muy crítica, la bella rubia hizo memoria y afirmó que durante los años que se mantuvo al lado de Poroto, fue ella quien llevó los “pantalones del hogar” y organizó cada aspecto familiar. “Desde chica estoy acostumbrada a llevar los pantalones. Desde chica estoy acostumbrada a ser independiente, manejar mi dinero y resolver las cosas. Y siempre me costó salir de ese rol".

Fiel a su estilo de jugador rústico, Cubero reveló que Moyano y Nicole "discuten bastante" en su relación. "Sé que discuten mucho. Ella no me lo cuenta, yo tengo mi informante, pero el nombre no se dice. Yo no pregunto demasiado, así que no sé por qué discuten", reveló.

Facundo Moyano, Nicole y sus hijas.

Como frutilla del postre y para cerrar este año lleno de discusiones, Cubero dio a conocer -con un claro "palito" para su ex mujer- por qué no pasará una de las fiestas con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. "No era buena idea porque Nicole no se llevaba bien con mi familia, sólo lo justo y necesario", señaló. "Ahora que estamos separados no volvió a tener contacto, entonces nos pareció mejor que las chicas pasen una fiesta con cada uno", remarcó Poroto. ¿Seguirán durante el 2018 haciéndose reproches?