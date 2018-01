Del hospital al ballet: la trama secreta de los miles de despidos en el Estado

Los argumentos del Gobierno. Las denuncias de los trabajadores. Cuántos son. Qué servicios se dejan de prestar y cuáles están en peligro.

150 despidos en el Hospital Posadas. 16 en la Superintendencia del Seguro. Liquidación de la Lotería Nacional, es decir 120 trabajadores en la calle. 368 despidos en Fabricaciones Militares. 250 en la fábrica de explosivos Fanazul. 70 en el ministerio de Defensa. 10 en el de Modernización. 21 en Presidencia. 30 en la Jefatura de Gabinete. 7 en el Anses. 64 en el Ministerio de Cultura. 128 en el Senasa. 22 en el Ministerio de Medio Ambiente. 108 en el Enacom. 17 en el Incaa. Disolución del Ballet Nacional de Danza (60 trabajadores). 40 en el CCK. 16 en Radio Nacional. 160 en TDA. 122 en Encuentro, Paka Paka y DeporTV. Disolución de la Escuela de Periodismo Deportivo gratuita que funcionaba en la ex Esma (40 trabajadores).

Vamos a la ciudad de Buenos Aires: 25 en el Canal de la Ciudad, 3 en el Centro Cultural Recoleta. Pasamos a la provincia de Buenos Aires: disolución de la UEP con 125 trabajadores. Vamos a Quilmes: 500 despidos. Vamos a Morón: 120 despidos. Vamos a 3 de febrero: 130 despidos. O a Lanús: 60 despidos. Todos entre diciembre de 2017 y lo que va de 2018. La lista da 2782 personas, sin contar a los docentes sin título de la provincia de Buenos Aires, que el Suteba estima nada menos que en 7000. La lista incluye historias como la de Karina Almirón, reciente despedida del Hospital Posadas.

Karina Almirón, despedida del Hospital Posadas.

"Entré en 2002. El estudio que hago permite determinar qué tratamiento se hace a cada paciente con cáncer

"Entré a trabajar en el hospital Posadas en el año 2002, reemplazando a técnicas que se habían ido a vivir al extranjero por la crisis del 2001, soy técnica de anatomía patologica especializada en inmunohistoquimica, el estudio que hago permite determinar qué tratamiento se hace a cada paciente con cáncer y otras enfermedades. Profesión que elegí a los nueve años cuando una prima mía de 11 falleció por un tumor cerebral. Tengo dos títulos terciarios y formación en bioseguridad, gestión de calidad y manejo de equipos. Rechacé puestos de trabajo en Casa Cuna, en el Roffo, en el Sommer , porque no quería renunciar al Hospital Posadas, a mí Hospital. A pesar de las condiciones de trabajo y el sueldo miserable, porque sabía que del otro lado había pacientes esperando un resultado. Yo misma me enferme de cáncer en el 2005, y supe en carne propia lo que es esperar el resultado para definir un tratamiento. Seguí apostando a defender y sostener la salud pública, porque es un derecho básico y universal que a ningún ser humano puede ser negado. En estos años vi pacientes que fueron a cuatro hospitales diferentes antes de llegar al Posadas. Vi Gente humilde romper la receta al salir porque no tenían plata para comprar el remedio. Pacientes que venían caminando desde muy lejos porque no tenían para viajar. Gente en situación de calle buscando refugio y comida en nuestro hospital. Vi mujeres víctimas de violencia de género buscando ayuda. Ví compañeros que dieron literalmente su vida, como Emanuel García, tirado al vacío por un paciente psiquiátrico, o compañeros que murieron por enfermedades causadas por el estrés y la insalubridad de nuestro trabajo. Estuvimos al pie del cañón durante la gripe A, el accidente ferroviario de Castelar y dimos respuesta a miles de contingencias sanitarias. Conmigo despidieron a enfermeros de terapia intensiva pediátrica, de unidad coronaria, de hematooncologia pediátrica. Están vaciando el hospital, privatizando sectores y luego vendrá el arancelamiento a los pacientes. En definitiva, las consecuencias del ajuste la paga el pueblo pobre. No tenemos que permitirlo. Por nosotros, por nuestros hijos, por los pacientes, porque el Hospital Posadas es parte de nuestras vidas", publicó en su muro de Facebook.

La policía en el hospital Posadas.

La lista aumenta todos los días. Por eso es difícil cerrarla: mañana quedará vieja. Los despidos en el Estado -especialmente en el Estado nacional, pero también en las provincias y en algunos municipios- fueron una de las marcas de fin de año y de comienzo de 2018. No son tantos como cuando asumió el Gobierno, pero la lista crece todos los días, más allá del tecnicismo oficial de no considerar "despido" el cese de una contratación, aunque esta lleve años de vigencia.

¿Cuál es el propósito de estos despidos? El Gobierno alega que reducir el déficit fiscal. Sin embargo, muy fácilmente pueden encontrarse otros modos de reducir el déficit de una manera más eficaz. Entonces, ¿de qué se trata? Los motivos parecen no ser unívocos.

Superintendencia del Seguro.

"El porcentaje de los salarios en el déficit fiscal no existe

"No es un problema de déficit fiscal, el déficit no se baja con el laburo: cualquier economista te lo dice. Y además están tomando amigos con contratos altos. El porcentaje de los salarios en el déficit no existe. Lo que quieren hacer mostrando que despiden en el Estado es mostrar un clima de época, sacarle el freno a las empresas privadas que quieran despedir. Hoy cualquiera despide en cantidad, sin sentido. Ahora les ponen el pie en la cabeza a los gobernadores y a los intendentes para que despidan. Cuando despiden los gobernadores dicen que es por indicación del presidente. Cuando despiden los intendentes dicen que es por indicación de la gobernadora. Hoy utilizan esa excusa. Cuando tenés más personas despedidas es más fácil contratar por menos salario. Cuando lleguemos a la paritaria con una ola de despidos como la que están planteando vos vas a estar discutiendo otras cosas. El personal que ellos rajan tiene muchos años en lo que hace, es gente capacitada, el Estado invirtió tiempo y dinero en formarlos. Los reemplazantes a menudo ganan diez veces más. El déficit no se baja despidiendo estatales, pero aumenta cuando no le cobrás retenciones a las mineras o a la soja, cuando baja la actividad económica y no tenés recaudación, cuando perdonás deudas a grandes contribuyentes", explica Hugo Bellón, secretario de organización de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Fernando Sánchez asegura que algunos de los despedidos no iban a trabajar, pero no dice cuántos.

"Yo defiendo al empleo público, no defiendo a los vagos

Paradójicamente, en estos días de despidos, la Jefatura de Gabinete de Ministros anunció la creación de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, que estará a cargo del ex diputado por la Coalición Cívica Fernando Sánchez, quien se convierte así en un nuevo empleado público, de primer nivel, a cargo de una nueva estructura burocrática, cuyo tamaño él dijo a BigBang que todavía no podría precisar. "Arranco con otras tres personas, pero tenemos que ver cuáles son las necesidades que vamos a tener para saber cuántos empleados necesitaremos", sostiene.

-Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 fueron despedidos alrededor de 3000 empleados públicos. Además del Estado están los despedidos en las provincias y en los municipios. ¿Cuál es la finalidad de estos despidos?

-Desde el Estado promovemos empleo de calidad. Desde el punto de vista del Estado, el trabajo que se brinda es un servicio público. Lo que se está haciendo hoy es verificando si en las áreas hay personal óptimo. Mi discurso es siempre en defensa del empleo público como prestador de un buen servicio. Estos despidos implicarían cambios de personas, habrá concursos, algunos requerirán capacidad de formación y experiencias , pero no quiero dar más detalles porque eso es más del área de Modernización que de la mía. Lo que no puede suceder es que en algunos casos se le estaba pagando a gente que no iba a trabajar.

-¿En cuántos casos?

-No te lo puedo decir con exactitud, pero uno tiene que ser justo con el empleo público. Yo defiendo al empleo público, no defiendo a los vagos.

-¿Usted quiere decir que todos los despedidos eran vagos?

-No, no me saques un título, no dije eso. Me estás sacando mucho tiempo y tengo que seguir trabajando, disculpame.

Clase abierta de ballet de la compañía de Iñaki Urlezaga, en protesta por el cierre.

El ballet

El once de enero, el ministerio de Cultura formalizó el cierre del Ballet Nacional de Danza por la Inclusión, dirigido por Iñaki Urlezaga. El ballet había sido creado en 2013 por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en el marco de un convenio con la Universidad de San Martín, y durante el gobierno de Macri pasó a la órbita del Ministerio de Cultura. Por causa de este traspaso, los integrantes del ballet habían estado alrededor de ocho meses sin cobrar su sueldo. Allí trabajaban alrededor de 60 personas, con la intención de acercar la danza clásica a un público no habitual y tradicional y formar bailarines en las provincias, que habitualmente no tenían la posibilidad de trabajar en compañías grandes. Las funciones del ballet eran con entrada libre y gratuita. Para anunciar el cierre, el Ministerio de Cultura distribuyó en los medios este escueto comunicado

El Ministerio de Cultura de la Nación informó que ha resuelto discontinuar el financiamiento de la Compañía de Danza Clásica “Danza por la inclusión” que funcionara bajo la dirección artística deUrlezaga y en el marco de un convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de San Martín. El proyecto había sido iniciado en 2013 a partir de una iniciativa de la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quien convocó a Urlezaga. Durante 2017 el costo de funcionamiento de la compañía ascendió a 30 millones de pesos entre recursos humanos y costos de producción. En el marco de las actuales políticas de austeridad el Ministerio de Cultura ha resuelto discontinuar esta actividad. El Ministerio de Cultura de la Nación tiene bajo su responsabilidad dos compañías de danza, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, las que integran el conjunto de Elencos y Organismos Estables que continúan con su funcionamiento habitual. El ministro Avelluto señaló su agradecimiento por “el trabajo y la dedicación puestas por Urlezaga en este proyecto” y reafirmó el “compromiso del Ministerio de Cultura de la Nación con la difusión de las expresiones de la danza en Argentina”.

"Impotencia, tristeza, desolación...

Urlezaga respondió a través de su muro de Facebook.

Senasa

Protesta trabajadores del Senasa en Autopista Riccheri

El 21 de diciembre pasado, 128 trabajadores recibieron la noticia de que sus contratos en el organismo que controla los alimentos y no se los iban a renovar. Según cuenta a BigBang la delegada de ATE Carina Cuniberti, "los despidos están poniendo en riesgo sanitario al país. Al levantar las funciones que cumplían los despedidos, dicen que los van a hacer las gobernaciones o los privados, sin presupuesto alguno. Hasta hoy no tuvimos noticias, no sólo sobre la reincorporación sino tampoco sobre el levantamiento y quite de funciones sustantivas, importantes, sobre lo que es el control sanitario, el resguardo de la función sanitaria sobre la que consumimos y el ingreso de enfermedades y plagas.

"Los despidos en el Senasa están poniendo en riesgo sanitario al país

-¿Bajo qué modalidad de trabajo estaban los despedidos?

- La mayoría son contratados, algunos precarizados como monotributistas y otros con contratos anuales con recibo de sueldo… Trabajan en barreras sanitarias, control de fronteras, y algunos controles sobre consumo interno de alimentos. Hasta ahora hemos realizado distintas actividades de protesta, entre ellas cortes de ruta, cortes de puentes internacionales, ocupación de centros regionales y de la casa central en Capital Federal, asambleas masivas en todo el país, quite de barreras en Patagonia, varias acciones que se siguen dado hasta hoy, ya que no tuvimos respuesta firme. Hemos denunciado en los 35 países de la OCDE la situación de riesgo sanitario, y si sigue sin haber soluciones lo vamos a hacer también en el G20.

En los últimos días trascendió una especie de espantoso "coaching" en el cual justamente la directora de Recursos Humanos del Senasa, Giselle Tasín Paván, explica cómo suspender empleados. Lamentablemente no pudo usar su expertisse en estos días, ya que no hubo suspensiones en el organismo, sino directamente despidos.

Ministerio de Defensa

"Dejaron el riesgo a los archivos que debíamos cuidar, que llegaban a los tiempos de la última dictadura militar

Desde agosto del 2011, hasta el pasado diciembre, cuando fuimos desplazados 70 trabajadores, me desempeñaba como asesor archivístico en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, garantizando la conservación y el acceso a la documentación de las Fuerzas Armadas. Un equipo de 9 personas, que pasó a ser de 4.

Días antes de navidad, sin anestesia, nos dijeron que ya no teníamos trabajo, utilizando la excusa del “recorte” que no es tal, ya que los funcionarios contratados en la última gestión cobran más de 100 mil pesos y nuestros sueldos no llegaban a los 20 mil. Con esa ficción, dejaron llorando en los pasillos del Ministerio a compañeros que tenían más de diez años en funciones y esta horrenda sensación de vulnerabilidad, al ir escuchando los nombres de los despedidos, uno a uno…

Pero eso no es todo: además, dejaron en riesgo a los archivos que debíamos cuidar, registros escritos que databan del siglo XIX y que llegaban a los tiempos de la última dictadura militar. Recuerdo que antes a varios de esos documentos, por ejemplo, les apoyaban encima baldes de pintura y, gracias a nuestro trabajo, se sortearon las limitaciones estructurales de las Fuerzas, realizando una tarea de concientización que terminó salvando toda esa documentación.

(Testimonio de Nahuel Jalil en La Garganta Poderosa)

Superintendencia de Seguros de la Nación

Policías en la Superintendencia del Seguro de la Nación, el 12 de enero pasado.

Durante 2017 hubo 68 despidos y en 2018 otros 16 más en la Superintendencia de Seguros de la Nación. En diálogo con BigBang, Adriana Lapuente, del Sindicato del Seguro, detalla el cuadro: "Son compañeros que tienen entre 10 y 20 años de antigüedad en el organismo. No hay ningún ñoqui entre ellos y hay algunos que son único sostén de familia. Estamos tratando de retrotraer esta medida que es totamlmente injusta. El superintendente, cuando fuimos a pedir explicaciones, dijo que no había un criterio y que él asumía la responsabilidad de la decisión. Dijo ''Es mi decisión" y no la explicó. Para reducir el déficit fiscal no es, porque últimamente entraron como 70 personas con contratos A y B, contratos muy altos. Tampoco es para mejorar la prestación de servicios del organismo, porque al personal nuevo hay que capacitarlo y necesita el asesoramiento permanente de la gente de planta y la que tenga más antigüedad".

TDA

Protesta de los trabajadores de TDA en el Centro Cultural Kirchner

La TDA fue durante los gobiernos kirchneristas un sistema de televisión abierta que permitía a quienes lo deseaban acceder a contenidos televisivos gratuitos generados desde el Estado. Era parte de un esquema de televisión pública. Aunque el Gobierno asegura que va a seguir funcionando sin mayores inconvenientes, lo cierto es que allí fue despedido más del 60 por ciento de su personal: alrededor de 180 trabajadores. Allí se elaboraban materiales para el llamado Bacua (Banco Audiovisual de contenidos Universales argentinos), que generaba contenidos para su distribución en canales del interior, y los canales ACUA Mayor y ACUAFederal, ahora cerrados, se cubrían los actos de Gobierno, se realizaba un noticiero federal, que se complementaba con la transmisión gratuita de las señales Encuentro (cultural), Paka Paka (infantil) y DeporTV (Deportiva).

"Desarticular la unidad de generación de contenidos

Los recientes despidos de personal en esos canales se complementan con estos y parecen implicar el desmantelamiento de un modelo comunicacional generado por la administración anterior. Pese a la cantidad de despidos, que abarcan a más del 60 por ciento del personal, Hernán Lombardi expresó a través de su cuenta de Twitter que la intención del Gobierno no es cerrar la TDA sino "desarticular la unidad de generación de contenidos del ex programa denominado CIARA, cuya sede operativa se encuentra en instalaciones de Fabricaciones Militares (Cabildo 65)".

Según Lombardi, "esta costosa estructura de recursos humanos y técnicos para la producción, posproducción, archivo y emisión de contenido audiovisual fue concebida por el ex ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido en un contexto muy diferente al actual".

En el mismo comunicado, el director del Sistema de Medios destacó que "hemos avanzado en el ordenamiento de las actividades y en el esclarecimiento de numerosas irregularidades que, como es de público conocimiento, hoy están en la Justicia" y aseguró que "la desarticulación de la unidad CIARA de ninguna manera pone en riesgo el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), cuyo pleno funcionamiento está garantizado".

"Todos los que generábamos contenidos fuimos despedidos

En diálogo con BigBang, Paula Bartolomé, guionista y desarrolladora de contenidos, denuncia: "Todos los que generábamos contenidos fuimos despedidos. Se hace una discontinuación de contratos. Nosotros venimos solicitando que se nos blanqueara desde el gobierno anterior, pero desde que asumió el nuevo gobierno, el espacio fue abandonado por completo. Nosotros fuimos utilizados para generar contenidos como una suerte de productora interna. Parte del sistema eran los concursos del Incaa para desarrollar series y teníamos las señales Acua Mayor, y Acua Federal, Panorama Federal, el Bacua... Ahora lamentablemente todo eso deja de existir".

-Este año vamos a presentar en marzo 500 horas de presentación nueva y 1000 de programación en vivo, no es que deje de funcionar y no produce más contenidos. Se habían superpuesto diferentes actividades que tienen que ver con lo que era la televisión pública, con lo que era Educ.ar y con el hecho de que De Vido daba plata para hacer producciones, se habían superpuesto, ¿me entendés? (Fuente del Sistema Federal de Medios Públicos)

Radio Nacional

"Nos dijo que la radio se iba a hacer con la gente que quede

El 2 de enero, 16 trabajadores de Radio Nacional iniciaron el año de la peor manera. enterándose de que se habían quedado sin trabajo. En diálogo con BigBang, la Secretaria General de ATraNa (Asociación de Trabajadores de Radio Nacional), Cecilia Bari, denunció que el subdirector de la radio, Pablo Ciarliero, "nos dijo que la radio se iba a hacer con la gente que quede: esto incluye jubilaciones anticipadas, y despidos de trabajadores con ocho o nueve años de antigüedad". BigBang intentó hablar con Ciarliero, pero el directivo de la radio se negó a atender a este medio, más allá de que horas atrás había dicho por su cuenta de Twitter que quien quería saber qué pasaba en la radio podía preguntarle. Ciarliero había protagonizado días atrás un hecho de intimidación a los trabajadores, cuando filmó con su celular una asamblea de los trabajadores de la radio.

Trabajadores de Radio Nacional en Asamblea.

Uno de los despedidos de la radio fue el periodista Hugo Gulman, de Radio Nacional, a quien le faltaban apenas dos años para jubilarse. Su hijo Agustín Gulman, quien trabaja en BigBang, escribió una carta pública en Facebook sobre la situación de su padre, que rápidamente se viralizó.

Fanazul

Marcha por los despedidos de Fanazul.

"Durante la campaña electoral, Marcos Peña y el intendente de Azul negaron que fuera a haber despidos

Durante la campaña electoral pasada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el intendente de Azul, Hernán Bertellys (Cambiemos) negaron que fuera a haber despidos en la fábrica de explosivos Fanazul, dependiente de Fabricaciones Militares. Lo hicieron el 22 de septiembre pasado, ante la periodista María Vizcay, del diario local "El tiempo".

Sin embargo, a fines de 2017 la fábrica cerró y con ella no se renovaron los 250 contratos de sus trabajadores, con el consecuente impacto en la economía local. El hecho dio origen a algunas movilizaciones multitudinarias, acaso las más grandes de la historia de la ciudad. En la noche del 4 de enero, miles de vecinos se movilizaron bajo la consigna “No al cierre de Fabricaciones Militares de Azul” y exigieron la inmediata reincorporación de los empleados de la fábrica de explosivos. En diálogo con BigBang, Fernando Mercado, delegado de Fabricaciones Militares, señaló que desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri, se cortó el suministro de materias primas y elementos de trabajo y “existió una decisión política de cerrar la fábrica”. En 2015, Fabricaciones Militares llegó a producir 12 toneladas de pólvora mensual, además de cinco toneladas de explosivos. Los materiales allí producidos tenían como destino las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la minería, entre otros. Según el Gobierno, muchos de estos productos ahora se adquieren a Brasil, por un precio mucho menor.

Provincia de Buenos Aires

Uep

Trabajadores de la Uep, en protesta por el cierre del organismo.

El 28 de diciembre pasado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el cierre de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo encargado nada menos que de construir escuelas y jardines desde cero, técnicas, rurales, institutos de formación docente, etc. El organismo contaba con alrededor de 400 trabajadores, de los cuales 125 fueron despedidos y el resto fue reubicado en otras áreas del ministerio.La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense la disolvió.

"Esta medida se adoptó luego de que se detectara la superposición

Fuentes del Ministerio de Educación bonaerense dicen a BigBang que la UEP sobraba, que era innecesaria, y remiten rápidamente a un comunicado que el Ministerio publicó en su página de Internet. "Esta medida se adoptó luego de que se detectara la superposición de tareas y funciones en distintas áreas entre la UEP y el Ministerio de Educación bonaerense. En este sentido, a partir de enero de 2018, todas las obras se ejecutarán desde la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) y la Subsecretaría Administrativa."

"El problema es el vaciamiento, porque dejaron de construir escuelas

Para Julián Morales Sorraín, delegado de los trabajadores de la Uep. la "superposición" declarada por el gobierno bonaerense no existía. "La Uep fue creada para captar fondos de financiamiento externos, a menudo créditos del Bid", explica. "El problema es el vaciamiento, porque dejaron de construir escuelas. Por eso es que el Estado, en vez de tomar a esos trabajadores precarizados, decide recortar y echarnos. La Uep cuanto más obras tenía llegó a hacer 800. Ahora estaba en menos de 200 y rescindieron contrato muchísimas empresas. Y después, claro, dicen que somos ñoquis etc. Yo soy arquitecto y nosotros cumplíamos horarios de 9 a 5 todos los días. En general, cuando despiden gente en el Estado en este Gobierno le dan prioridad para los despidos al personal contratado. Como en la Uep estábamos todos contratados como monotributistas, nos echaron a todos y todavía estamos negociando una indemniz

Tras el cierre del organismo, los trabajadores decidieron hacer un "acampe" en la UEP, que duró alrededor de 20 días. El gobierno provincial ofreció nueve reincorporaciones, de trabajadores que tenían diferentes problemas de salud. Luego declaró rota la negociación, en señal de rechazo por el acampe.

El Frente de Unidad Docente rechaza los despidos a los docentes sin títulos.

Docentes sin título

"Tendrán que cerrar cursos o se perderán horas de clase

A fin de 2017, el gobierno bonaerense anunció la finalización de los contratos de los llamados "docentes sin título" de la provincia. Según Roberto Baradel, titular del Suteba, la lista abarca nada menos que a 7 mil trabajadores. El Ministerio de Educación bonaerense desmiente esa cifra, pero no ofrece otra porque, dicen, está relevando la cifra definitiva. "Muchos son docentes, lo que pasa que no tienen la titulación específica que el cargo que ocupan requiere. Por ejemplo, un maestro que trabaja de profesor, o profesores de inglés que aún no están recibidos y tienen que hacer un curso complementario, o profesionales como contadores, médicos, etc., que forman parte del listado de emergencia", explica. Baradel aclara que está de acuerdo con el objetivo declamado por la provincia de que todos los docentes de la provincia tengan el título correspondiente. "Lo que queremos es que haya una planificación y que esa regularización sea organizada, que se le de un plazo a los docentes para adecuarse a la norma. Ahora tienen que llamar a acto público. Si no hay docentes suficientes, los alumnos se van a quedar esos días sin clase y si no quieren reincorporar a los despedidos probablemente tendrán que cerrar cursos o se perderán horas de clase. La finalidad es promover un ajuste y querer mostrar que quieren una educación pública de calidad, mientras montan una puesta en escena", denuncia.

LA CGT

"El documento de la CGT no dice una sola palabra sobre los despidos

Sugestivamente, en el muy crítico documento de la CGT dado a conocer el 18 de enero con el pomposo título Quien quiera ir que oiga/Declaración de Mar del Plata, el triunvirato no dice una sola palabra sobre los despidos, ni en el sector privado ni en el sector público. El documento cuestiona lo que denomina "un trazado económico contrario al interés nacional", la "timba" financiera, las reformas previsional y tributaria, la anulación de la paritaria docente, el intento oficial de "desligitimar a los dirigentes sindicales" , la pérdida de poder adquisitivo, la importación indiscriminada, el endeudamiento externo y la transferencia de ingresos desde los pobres hasta los ricos. Pero de los despidos no dice una palabra. La omisión es por lo menos curiosa.

¿Y entonces quién se hace cargo?

Se intercalan aquí entre los despidos nacionales otros casos de despidos ejecutados por la provincia de Buenos Aires, y se mencionan algunos casos ocurridos en los municipios. La intención no sólo es señalar la magnitud del ajuste sino también mostrar que excede al ámbito del Estado nacional. Todos los días los argentinos se enteran de lugares donde se despidió gente. ¿Hay una bajada de línea desde el Gobierno para despedir gente en los organismos del Estado, así como a los gobernadores e intendentes, o estamos ante una sucesión de atroces casualidades? En sus, hay que decirlo, poco felices declaraciones a BigBang, Fernando Sanchez sugirió a este periodista "hablar con Modernización". Es que desde el comienzo del gobierno de Macri, el ministerio que lidera Andrés Ibarra fue siempre la usina desde la cual se planificaron los despidos. Sin embargo, una alta fuente del ministerio que conduce Andrés Ibarra se encarga de aclarar que esta vez no es así.

"No hay un plan sistemático de despidos

"No hay un plan sistemático de despidos", afirma. "Cuando asumimos, es cierto, se armaron desde acá, pero ahora ni recibimos esa bajada de línea del Presidente ni la transferimos a otras áreas del Estado. No le podemos decir a Aguad qué tiene que cerrar una fábrica militar, ni a Lombardi cómo tiene que manejar Radio Nacional. En cada área tomaron las decisiones que les parecieron pertinentes. Por ahí es un poco fácil echarnos la culpa a nosotros. Cuando asumió Macri, te puedo decir sí, nosotros hicimos la revisión de contratos, ordenamos el desorden de años anteriores, pero ahora no le dijimos a nadie 'Este contrato sí' o 'Este contrato no'. La función del ministerio pasa un poco por mejorar la productividad, el presentismo, que los organismos funcionen, que haya control biométrico, pero cada dependencia organiza sus propias políticas", sostiene.

Desde que asumió Macri, el diseño de la reducción del Estado es motivo de una interna entre la Jefatura de Gabinete y Modernización: la primera tiene a cargo lo que antes piloteaba la segunda. Según La Política Online, la semana que viene el Gobierno anunciará un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en el sector público, que se pondría en marcha a partir de marzo y se complementaría con los despidos que ya se produjeron. Esto sucede a nivel nacional. En cuanto a las provincias, el propio presidente se encargó de hacer público cada vez que pudo que el acuerdo con los gobernadores trae aparejado un fuerte ajuste. Pero además el Gobierno tiene otros motivos para iniciar el año despidiendo empleados: sea un modo extorsivo de advertirles a los sindicatos sobre lo que puede ocurrir si tensan demasiado la soga en las discusiones salariales, sea el deseo de eliminar organismos asociados a políticas del gobierno anterior, sea el deseo de privatizar un área , sea porque se prefiere importar el insumo que antes se fabricaba. Más allá de los argumentos que el Gobierno encuentre en cada caso para justificarlos, aunque parezca obvio hay que decir algo bien sencillo: que cada persona que se queda sin trabajo arrastra a una familia que pierde una fuente de ingresos. Que cuando las personas empiezan a vivir mal, dejan de consumir y al dejar de consumir ponen el riesgo el trabajo de otras personas. Que la desocupación, además de hambre y angustia, crea más desocupación