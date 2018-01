Haciendo equilibrio: la economía que nos dejó el 2017

Los fondos declarados en el blanqueo de capitales alcanzaron unos US$ 116.800 millones. Esto es US$ 90.000 millones más que los que el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay habían previsto cuando se lanzó la convocatoria en julio del año pasado.

El gobierno esperaba lograr un sinceramiento de al menos US$ 20.000 millones, para así recaudar cerca de US$ 2.000 millones destinados al Fondo de Reparación Histórica para el pago de los juicios al Estado de los jubilados.

De los US$ 116.800 millones, el 48% fueron inversiones, 29% cuentas; 17 inmuebles, y 6% "otros". Sólo en inmuebles se declararon US$ 20.500 millones de dólares por US$ 167.000 inmuebles, de los cuales US$ 110.00 están en el país y no estaban "en blanco".