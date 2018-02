Las claves de la semana: Macri achica el Estado y la CGT se moviliza

En una polémica decisión, los abogados de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia desistieron de solicitar penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, en el marco del juicio oral por encubrimiento que comenzó en agosto de 2015 y que tiene en el banquillo de los acusados, además, al ex presidente Carlos Menem y su ex jefe de inteligencia, Hugo Anzorreguy.

La decisión provocó duras críticas de los familiares de las víctimas del mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales. Denuncian que se busca “encubrir a los encubridores”, y apuntan a que los argumentos para desistir de presentar querella y solicitar penas son “forzados, falaces, sacados de contexto y completamente arbitrarios”.