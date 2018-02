Las claves de la semana: dolor por la muerte de Pérez Volpin y marcha de la CGT

De imperturbable a combativa. Nahir Galarza se hizo presente el martes en los tribunales de Gualeguay, luego de que sus abogados insistieran en el pedido de que se le conceda prisión domiciliaria para cumplir con su prisión preventiva tras confesar el homicidio de Fernando Pastorizzo.

La joven cambió la postura que hasta ahora mantuvo durante las tres audiencias e interpeló a la jueza Angélica Pivas: “Me gustaría que me de fundamentos para poder entender”, fue la primera interpelación de Galarza. “¿En qué puedo entorpecer la investigación?”.

“Quiero aclarar que desde el primer día di todas las claves de mi celular. Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria”, sumó en tono autoritario, antes de que la jueza sentara su posición.