Las claves de la semana: el dólar para en $19,85 y ya se habla de "paritarias libres"

Ari Paluch no terminó de la mejor manera el 2017 y, al parecer, el comienzo de este nuevo año no le depara buena fortuna. Después de las denuncias por acoso sexual que recibió, se dio a conocer que finalmente el conductor no regresará a Radio Latina y su futuro, por ahora, es incierto.

Alrededor del 30 % de los auspiciantes del programa decidieron bajarse luego de la denuncia por acoso sexual y la productora Euro Comunicaciones ya les comunicó a los empleados que eran parte del ciclo de Paluch que no saldrán al aire en 2018 y que serán derivados a otro proyecto.