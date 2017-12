Las siete noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Después de haber sido protagonista de un hecho desafortunado mientras cenaba con amigas en un restaurante de Palermo, Maju Lozano volvió a referirse al acoso que sufrió por parte de cinco hombres y se quebró en vivo: “Estoy sin dormir, me siento como de 14 años, a veces se trata de decir 'esto no está bueno y no lo voy a permitir'", reveló.