Las siete noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

Fernando Pastorizzo, asesinado a balazos por su ex pareja, Nahir Galarza; escribió en reiteradas oportunidades mensajes de bronca y alivio en su cuenta personal de Twitter. “Hay personas enfermas, eh”, soltó el 20 de noviembre. “Qué alivio sacarse algo tan pesado de encima”, publicó nueve días después. “Qué enferma esta mina, por Dios”, lanzó el 10 de diciembre. “Hay que estar mal de la cabeza, sino no se entiende”, continuó a los dos días. “Está loca enferma de la cabeza mal, nunca me va a dejar tranquilo”, agregó en plena Navidad. No fueron más que llamados de alerta que podrían haber prevenido lo sucedido.