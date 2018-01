Las siete noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

A ocho meses de anunciar su separación de Nicole Neumann, Fabián Cubero terminó un año que nunca olvidará. El jugador de Vélez concluyó su matrimonio con la modelo y desde entonces se refugió en sus hijas, mientras continúan los rumores que lo relacionan a Mica Viciconte.

En una extensa entrevista, Cubero respondió ante la consulta sobre si Nicole era demandante, y no dudó: “Sí, ella era dominante, eso cuesta un poco. Un ejemplo: ella está en la casa con la más chiquita cuando estoy entrenando y después se la lleva al programa en el que ella trabaja. ¡Pero es mi día! Entonces le digo que la voy a buscar, y me dice que se la llevó al canal. Así, tal vez me tengo que ir hasta el canal a buscar a Sienna y después llevármela. Ella hace este tipo de situaciones para estar con la nena, pero no se da cuenta de que yo no tengo tiempo para ir hacia donde está ella. De a poco nos vamos ordenando, es todo muy prematuro”.