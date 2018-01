Las siete noticias que tenés que leer para terminar la semana con toda la información

José María Núñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente Amado Boudou, investigado en la causa Ciccone, fue liberado tras ser beneficiado con la excarcelación en un fallo dividido de la Cámara Federal porteña. Tras abandonar la prisión, declaró ante la presa: "Estoy contento, no voy a hablar de la causa. Habría que ver el tema de las prisiones preventivas, porque no están bien manejadas, pero no solamente por esta causa. Fue una experiencia difícil, pero la pasé bien".

A su vez, Núñez Carmona dijo que ve "muy bien" a Amado Boudou y a Carlos Zannini, con quienes jugaba "partidos de fútbol" y hablaba de la "vida".