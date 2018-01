A Hanglin lo echaron de Radio 10 y cree que es por su apoyo al Gobierno

"Sí, me voy de Radio 10, más bien me van". Uno de los conductores históricos de Radio 10, Rolando "Lany" Hanglin, ya no formará parte del staff de la emisora, por expresar públicamente su apoyo al Gobierno, según dijo.

"Por ahora me lo dijeron de forma oral y tengo una reunión hoy al mediodía. La semana pasada tuve una pequeña reunión con un señor que no voy a nombrar que me dijo que el rating a la radio no le importa porque tres puntos más o menos es lo mismo. En nuestro programa tuvimos altibajos porque la radio tuvo cambios y eso repercute en el oyente", declaró el periodista a Clarín.

Hanglin es uno de los históricos de la radio creada por el empresario Daniel Haddad y subsistió a diversos momentos en la conducción de la emisora, que actualmente es explotada por el Grupo Ceibo, que se hizo cargo del grupo de medios que pertenecían al empresario Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Hanglin está en la emisora desde hace 10 años.

Si a Hanglin lo despidieron por macrista, en septiembre del año pasado la emisora despidió a otros de sus figuras, Roberto Navarro, pero exactamente por el motivo contrario: lo echaron por ultrakichnerista.

"Dijeron que el rating no tenía importancia y a los tres días que mi despido era por el rating", explicó el periodista, quien se supone que continuará con su programa hasta fines de enero, después de 10 años en la misma emisora.

"Mi baja en el rating, a mi juicio, se debe a que de un día para el otro me cambiaron cosas del programa sin consultarme y que me las entero cuando voy a salir al aire. Cuando pregunto quién lo decidió me dicen que fue alguien de arriba, no sé de quien se trata", relató Hanglin.

Hanglin aseguró: "No creo que sea esa la razón de mi despido, estuve durante años con el rating más alto de la radio y nadie le pareció nada especial ni nadie me felicitó".

Al ser consultado sobre los motivos del despido, reflexionó: "No es ningún secreto mi posición política. Soy macrista, votante de Macri y simpatizante de la primera hora y siento que los que apoyamos a Cambiemos estamos desprotegidos".

Luego aclaró: "No quiero que Macri me pague un sueldo, no quiero ser empleado público quiero estar protegido en mi libertad de expresión". Y sobre la duración de su programa indicó: "Creo que a partir de febrero no estaré más al aire, pero no lo sé porque nadie me lo informó".

López y De Sousa vendieron el año pasado los medios y empresas del grupo Indalo a un holding encabezado por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, que pasó a llamarse Grupo Ceibo.

De todos modos, la venta aun debe ser autorizada por la Justicia, debido a que los bienes del grupo fueron embargado por las causas que se siguen contra los antiguos propietarios del grupo.