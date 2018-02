ARA San Juan: amenaza de bomba en la Base de Mar del Plata, donde están los familiares

Son muchos los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que pasan sus días en la Base Naval Mar del Plata con un solo objetivo: recibir noticias sobre el paradero de la nave que desapareció el 15 de noviembre de 2017.

Sin embargo, todos ellos fueron testigos este jueves de cómo un grupo numeroso del Grupo Halcón, Prefectura y de la brigada especializada en explosivos de la Policía irrumpió en la Base Naval , alertados sobre una supuesta amenaza de bomba.

Esta madrugada, un llamado anónimo a través del sistema de emergencias de la línea 911 puso en aviso a las autoridades sobre una supuesta bomba colocada en el submarino ARA Salta, la embarcación “hermana” de la nave desaparecida y que está en la base de Mar del Plata.

Consultado por BigBang, Rodolfo Ramallo –vocero de la Armada- confirmó estas versiones y aclaró que todo se trató de una falsa alarma. “La amenaza de bomba fue en el submarino Salta. Fue una falsa alarma”, detalló, luego de las inspecciones.

En ese sentido, consultado sobre si se tomaron todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los familiares del ARA San Juan, Ramallo remarcó: “Se trata de una base militar y como tal tiene la seguridad que tiene que tener. No es sólo para Mar del Plata, sino que en cualquier base de la Armada va a pasar exactamente lo mismo".

A su vez, el vocero, además, se refirió a los dichos de los familiares que se encuentran en la base y que aseguraron que ya se le avisó que a partir de la falsa amenaza la seguridad será mucho mayor y que se les revisarán sus bolsos, carteras y mochilas con más rigurosidad. “No me consta, lo puedo corroborar. No me ha llegado esa información”, señaló.

Y agregó: “Lo que sí, es lógico y entendible que cuando ingresen tengan que ser revisados. Cuando uno ingresa con un auto o bolso, hay que abrir el baúl para ver que llevan. Hay ciertas normas que hay que mantener y respetar. Y el tema de los familiares no es ajeno”.

En esa línea, Ramallo remarcó que “ellos (por los familiares de los 44 tripulantes) por una situación particular llegan diariamente a la base de Mar del Plata. Pero en ellos corre la misma de la ley como para cualquier persona que ingresa a la base. No hay una excepción para con ellos”, dijo.

Por último, el vocero de la Armada habló de los protocolos que deben cumplirse en cualquier base naval y de las consecuencias que trajo esta falsa amenaza de bomba. “Hay normas establecidas en las bases que cuando suceden este tipo de avisos hay que cumplir, como un protocolo. Hay que ir, verificar, dar aviso”, advirtió.

Y cerró: “Te paraliza el laburo que se está haciendo hasta que se corrobora fehacientemente que no es un caso real. No se puede hacer oídos sordos por más que sea anónima la llamada”. Esta amenaza será investigada por la Justicia Federal y se suma a las que recibió La Casa Rosada y la Quinta presidencial de Olivos los últimos días del año pasado.