Araceli González reveló que fue abusada a los cinco años

Días atrás, Araceli González levantó polémica al declarar en Intrusos que ella no podría ser feminista porque "tiene un hijo y un marido hermosos" y que nunca había sido acosada sexualmente porque sabía "poner límites".

En redes sociales la atacaron por su difusa noción de feminismo y hoy, en el programa, se instrumentó un debate sobre el tema con la participación de la politóloga Florencia Freijo.

González decidió participar vía telefónica y reveló un fuerte caso que la tuvo como víctima cuando era niña. "Cuando yo dije que nunca fui acosada, lo dije en el contexto de mi profesión. A los cinco años, me manoseó un señor grande. Y a los 10 iba por las calles con mucho miedo, porque si tenías un shortcito te podían correr. De niña recibí un montón de cosas y tuve que hacerles frente".

"Soy una mujer luchadora"

Al mismo tiempo, Araceli remarcó que viene de "una familia de mujeres fuertes" y que al ser atacada por sus dichos se sintió "castigada por cosas con las que jamás estaría de acuerdo".

"Soy una mujer luchadora, tengo una madre luchadora que nos crió sola. Yo estoy de acuerdo con lo que promueve y sé lo que es ser feminista, pero no estoy de acuerdo en meter a todos en la misma bolsa", agregó.

Al decir q no soy feminista y que las respeto, mi género me trató de ignorante. Nadie tiene q explicarme q es el feminismo y q es lo q defiende.Lo sé!Yo elijo defender nuestros derechos.Siempre!Sin pertenecer a ningún movimiento.Respetando a todos y todas. — Araceli Gonzalez (@araceli_g) 24 de enero de 2018

"No soy agresiva y no voy a agredir al género opuesto", subrayó la actriz. "Yo soy parte de las mujeres que promueven el amor. Crié a mis hijos sola y muchas veces por no decir nada sobre el padre de mis hijos me quedé callada".