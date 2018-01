Bañada en "sangre", Natacha Jaitt reclamó la detención de su ex pareja

En la puerta de la Fiscalía de Violencia de Género, Natacha Jaitt se presentó cubierta de sangre. La sangre era de utilería, pero la intención de Natacha era representar lo que padece hace dos años y medio. A los gritos, desesperada y pidiendo que detengan a su ex, contó que denunció al menos siete veces a su ex pareja por el maltrato, violencias y amenazas pero continúa en libertad.

La mediática pide ayuda.

"Estoy harta de denunciar. Quieren verme muerta. Mi expareja me intoxicó y me quiso matar y no lo detienen", reclamó a los gritos.

No es la primera vez que la mediática insiste en la Justicia para que le den una respuesta. Recientemente, en las redes sociales Natacha mostró su rostro golpeado y contó que recibió un nuevo ataque.

La imagen de Natacha difundida en las redes.

La ex conductora de Radio Mega contó que durante una noche de trabajo en Pinar de Rocha, Ramos Mejía, ella activó su botón antipánico luego de ver a su ex en esa misma discoteca y sentir que la habían intoxicado. "El botón antipánico me lo meto en el tujes", afirmó.

Enfurecida, Natacha lanzó varias frases. "Las mujeres no estamos protegidas de nada. Esperan que yo sea la próxima muerta", aseguró en Crónica y siguió. "Tengo que estar muerta para que hagan algo", repetía la mediática con su cara llena la tinta roja.

Lo cierto es que el ex de la mediática violó dos veces la restricción perimetral y sigue sin ser detenido: "No está detenido, hay testigos oculares, me intoxicó, me quiso matar veinte veces, me ahorcó, declaró el médico, todos, ¿qué más quieren? Olvídense que soy Natacha. Hace un tiempo acá vi a una mujer denunciando y al mes estaba el afiche de ella muerta acá pegado", sostuvo.

"Acá estamos, no pasa nada. El Ni una menos es una mentira, no sirve de nada. Vivo encerrada en vez de estar encerrado el hijo de puta de Luis Mauro Montes, que vive en Mataderos", agregó en medio de una crisis de nervios. Además, aseguró que él no se presentó a ninguna de las citaciones ni a las pericias a las que lo habían llamado", remarcó.