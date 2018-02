Barco ilegal y papeles truchos: cómo hizo el papá de Alum para secuestrarla

Jorge Langone y Elizabeth Ávalos se separaron cuando su hija, Alum, tenía tan sólo 3 años. Desde entonces, ambos iniciaron una batalla legal que terminó con la decisión de la Justicia de darle la tenencia a la madre de la nena. Enojado por la situación, Jorge pensó que lo mejor era llevarse a su hija lejos de todo y, por eso, viajó a Indonesia junto a la niña y su pareja, Candela Gutiérrez.

Ahora que la encontraron, la familia de Alum explicó cómo consiguió Jorge llevarse a la nena sin el permiso de la madre, y confirmaron que después de haberla encontrado, el hombre quedó detenido junto a su novia.

Jorge Langone secuestró a Alum el 5 de junio pasado.

"Jorge era violento, y yo vi muchas situaciones en que maltrataba a mi hija, por eso se separaron. Pero la realidad es que ella siempre terminaba cediendo porque quería que Alum tuviera contacto con él", explicó en diálogo con BigBang, Mónica, la abuela.

En relación a eso, la mujer aseguró que habían ocurrido otros episodios parecidos, donde el padre se llevaba a su hija durante horas sin comunicarse con su mamá, pero que esta vez, tras la decisión del juez, organizó su fuga definitiva con la nena.

"Jorge era muy arrogante, ni un juez ni nadie le iba a imponer nada. El país que eligió no fue por azar, es un país que pensó que era difícil que lo encontraran, y después de cruzar a Bolivia, fue para ahí", aclaró la abuela de Alum.

En relación a esto, la tía de la niña, Daiana Piriz, explicó a BigBang que Langone consiguió llevarse a Alum de la Argentina por un problema en la actualización en unos permisos.

"El tenía un permiso, mi hermana lo dio de baja antes de que se fuera, pero migraciones no lo pasó al sistema y, como los papeles no están sellados, nadie se dio cuenta de que no tenían vigencia", dijo Daiana, y agregó que una vez que él salió del país, y pasó por Bolivia, se dirigió hacia Malasia, a donde cruzó en un barco ilegal hasta Indonesia junto a su hija.

Langone fue encontrado con Alum en Indonesia.

Además, comentó que Langone llegó a Indonesia con Alum y su pareja en año nuevo, y que recién ahora, por las fotos que Elizabeth compartió en diferentes redes sociales, un hombre se comunicó con ellos para alertar sobre la presencia la niña en el país.

"El conserje de un hotel se contacta con mi hermana para decirle que ahí paraban Langone y Gutiérrez junto a Alum. Pero el hombre la llamó de noche y le dijo que a esa hora no se podía avisar a la Policía, porque así se acostumbra allá, entonces guardaron el secreto, y al otro día alertaron a los oficiales", reveló la tía de Alum.

Alum y Elizabeth están juntas desde esta mañana.

Lo cierto es que cuando le avisaron a Elizabeth que habían encontrado a la nena, ella estaba muy lejos de la zona, por lo que esperó a que se llevara a cabo el operativo de detención, y una vez que le avisaron que Alum estaba bien, se tomó un vuelo para ir hacia su encuentro.

"Jorge y Candela quedaron detenidos, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Mi hermana y Alum vuelven la semana que viene, creemos que el jueves que viene pero tampoco está confirmado", dijo por último Daiana, antes de explicar que finalmente "Alum está feliz".