Claves de la semana: Triaca denunciado por emplear en negro y sindicalistas más duros

1. Denuncian a Triaca por tener en negro a su empleada y designarla en el SOMU Triaca y su empleada Sandra. ¿Cuál es el colmo del ministro de Trabajo? Ser denunciado por tener empleados en negro. Algo así es lo que ocurre con el ministro Jorge Triaca, quien fue denunciado por los abogados de Omar "Caballo" Suárez, el sindicalista acusado de extorsión y fraude cuando era titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Los abogados pidieron que la Justicia cite como testigo a Sandra Heredia, quien reveló que trabajaba como casera en una quinta de la familia Triaca en negro a la vez que el ministro la designó en el sindicato de Caballo Suárez. "Se le ofreció hacerse cargo de esa delegación, lo hizo muy bien y lo sigue haciendo, y cesa su contrato cuando cesa la intervención. No tiene nada que ver con una compensación a su trabajo y a ninguna otra cuestión", admitió Triaca.

2. Enojo sindical: "El Gobierno hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres"

Los jefes sindicales reunidos en Mar del Plata.

Los líderes de la CGT Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y los dirigentes Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Julio Piumato compartieron un encuentro en el hotel del gremio gastronómico en la ciudad de Mar del Plata con Luis Barrionuevo como anfitrión, allí dieron a conocer un duro documento contra el gobierno.

"Es imposible suponer que se va a eliminar la pobreza o tan sólo bajarla si se sigue sosteniendo un trazado económico contrario al interés Nacional. Es imposible suponer que las inversiones se van a realizar en sectores productivos que generan mano de obra si siguen fomentando la timba financiera con intereses y emisiones de deuda que generan ganancias especulativas siderales", alerta la declaración.

3. El "cuco" de Macri: el Gobierno logró bajar el déficit por primera vez en 13 años

Por primera vez los ingresos crecieron desde 2004.

El rojo en las cuentas del Estado arrojó unos $ 404.000 millones o el equivalente al 3,9% del PBI. De esta manera el Gobierno cumplió su meta que estaba estipulada en 4,2% para el cierre de 2017 y bajó el déficit fiscal por primera vez en 12 años.

La mejora en el resultado primario fue posible gracias a que en 2017, por primera vez desde 2004, los gastos crecieron menos que los ingresos. Mientras que los ingresos aumentaron 22,6%, el gasto primario (gastos corrientes y de capital) creció solo 21,8% en el año.

4. Se separó Máximo Kirchner y su mujer Rocío se fue de la casa

Máximo y Rocío en los "tiempos felices".

El amor entre Máximo Kirchner y Rocío García llegó a su fin después de más de diez años en pareja y dos hijos, Néstor Iván (5) y Emilia (1). La separación habría ocurrido hace tiempo atrás, pero a principios de enero dejaron de convivir juntos.

Según el portal Opi Santa Cruz, Rocío (42) dejó la casa de Cañadón Seco en el barrio APAP de Santa Cruz para mudarse a una residencia sobre la calle Miguel Soler al 900. Asimismo informó que el hijo mayor de Néstor y Cristina no pasó las fiestas de fin de año en Río Gallegos y sólo viajó para el bautismo de sus hijos. Aunque todavía no se saben los motivos, ya se habla de una tercera en discordia donde el nombre de Gisela Marziotta resuena fuerte.

5. Dos colombianos de Boca acusados de intento de abuso y de cuchilleros

Los colombianos están apartados hasta el martes del plantel de Boca

Edwin Cardona y Wilmar Barrios, ambos colombianos, fueron acusados de haber protagonizado el sábado un episodio de abuso con dos mujeres en un departamento en Puerto Madero.

Según dijeron las supuestas víctimas, el sábado Cardona y Barrios se habrían dirigido hacia el departamento de un peluquero conocido, en Puerto Madero, y en el lugar, las cosas se habrían complicado.

Ambas aseguraron que vivieron situaciones extremas y traumáticas junto a los jugadores, quienes ebrios, habrían intentado violarlas y hasta lastimarlas con cuchillos. Sin embargo en las últimas horas todo quedó en la nada porque las mujeres retiraron las denuncias.

6. Del presidente del BCRA a Sergio Bergman: cuánto deben de multas los funcionarios

Sturzenegger acumula $ 40.000 de multas.

Los funcionarios del Gobierno nacional acumulan multas de tránsito por una cifra que supera los $200.000. Se trata de 20 ministros y secretarios que tienen deudas que en la mayoría de los casos superan los $8.000. El que más adeuda es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con casi $40.000 de deuda.

La mayoría de las infracciones son por exceso de velocidad, mal estacionamiento y uno aún más preocupante: el uso del celular mientras manejan. Algunos prometieron pagarlas y otros aseguraron desconocer que tenían infracciones vehículares.

7. Denuncia de Nisman: Cristina Kirchner iría a juicio oral en 60 días

Cristina y Timerman al banquillo.

La ex presidente Cristina Kirchner podría ser enviada a juicio oral y público en los próximas semanas por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. A ella se sumarán el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y otras nueve personas.

Nisman denunció al gobierno kirchnerista por el supuesto encubrimiento a Irán del atentando a la AMIA a través del memorándum de entendimiento. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), uno de los querellantes, pidió ayer que la causa sea enviada a juicio oral. A ellos se sumarán los familiares de víctimas del atentado a la AMIA.

8. "Caballo" Suárez vuelve a la cárcel y el primo de Néstor no será excarcelado

Caballo Suárez irá al penal de Ezeiza.

Desde los primeros días del 2018, el gremialista Omar "Caballo" Suárez pasaba sus días en la casa de su hija monitoreado con tobillera electrónica luego de que se le brindara el beneficio de la prisión domiciliaria. Finalmente, la decisión fue revocada y deberá regresar a la cárcel. Aunque, esta vez, su destino será otro: irá al hospital penitenciario de Ezeiza.

Mientras tanto, la Cámara Federal rechazó la excarcelación de Carlos Kirchner, ex subsecretario Coordinación de Obra Pública del Ministerio de Planificación y primo de Néstor. Kirchner permanece en el penal de Ezeiza desde fin de año implicado en una causa por irregularidades de la obra pública concedida a Lázaro Báez.

9. Por decreto, el Gobierno le quitó poder a CTERA para las paritarias

CTERA dejará de tener mayoría en la mesa de negociación paritaria.

Mauricio Macri firmó un decreto que limita el poder de CTERA en la mesa de negociación salarial al poner en igualdad a todos los sindicatos nacionales docentes al momento de discutir paritarias, más allá de la cantidad de afiliados que disponga cada uno.

De esta forma, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) dejará de tener mayoría automática en la mesa de discusión con el Ministerio de Educación y contará, al igual que los otros cuatro gremios que participan del debate, con un solo representante.

10. Sano y salvo: apareció Joaquín, después de 10 días perdido en el Tronador

Joaquín Santos, el joven de 28 años, perdido por diez días en la zona del Cerro Tronador, Río Negro apareció con vida gracias al operativo de búsqueda y el rastrillaje realizado por personal de la Comisión de Auxilio del Club Andino de Bariloche con la ayuda de perros especiales.

El joven se hallaba en buen estado, producto de que había racionado los alimentos, por lo que había podido sobrevivir a la intemperie. Para rastrearlo se utilizaron helicópteros y perros, además de kayaks y buzos en el río Manso, que debió haber cruzado para volver del Lago Ilón, donde pasó la noche y fue visto por última vez por dos testigos.

11. Maradona: "Rocío no va ir al casamiento de Dalma, yo tampoco"

Dalma todavía intenta convencer a su papá.

Dalma Maradona se casa a fines de abril y la presencia del 10 parecía toda una incógnita. Sin embargo Diego le comunicó a Jorge Rial que no va a ir al casamiento de su hija.

"Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco", dijo determinante en un audio. Previamente Dalma le habría mandado un audio a su papá explicándole que ella no le había prohibido la entrada a Rocío.