Cómo está hoy el endoscopista que atendió a Débora y qué estrategia judicial prepara

La muerte de Débora Pérez Volpin generó una gran sorpresa y conmoción en el mundo del periodismo. La diputada porteña, que fue a realizarse un estudio por varias molestias abdominales, ingresó al sanatorio de La Trinidad el lunes pasado y un día después se sometió a una endoscopía de la que no salió con vida.

En un primer momento las miradas se posaron sobre la anestesista que intervino en el procedimiento, aunque ahora, todos los cuestionamientos están dirigidos hacia Diego Bialolenkier, el endoscopista que la atendió en esa trágica tarde.

Diego Bialolenkier atendió a Débora en el sanatorio de La Trinidad.

"Diego está tratando de superar el tema de haber tenido una paciente que fallece en el marco de un procedimiento en el que él participó", explicó en diálogo con BigBang el abogado del médico, Isaac Roberto Churba.

En relación a esto, el letrado sostuvo que Débora ingresó al centro médico el lunes 5 de febrero y debido a las reiteradas molestias que tenía, le realizaron exámenes de laboratorio y de imágenes, aunque los estudios no fueron suficientes. Por ese motivo, se le pidió una endoscopía para el día siguiente.

"Diego comenzó el estudio endoscópico y apenas llega al órgano que él quería insuflar para tomar imágenes, le avisan que Débora está perdiendo saturación y en consecuencia se retira inmediatamente para dar paso a la compensación de la paciente", explicó Churba, y aclaró que el endoscopista estuvo todo el tiempo presente en las maniobras de reanimación que se le hicieron a la periodista.

"Obviamente se quedó en el quirófano, pero empezaron a trabajar los terapistas, junto con la anestesista, para intentar compensar y equilibrar a la paciente", explicó el abogado, y agregó que su cliente está muy confundido porque no sabe qué fue lo que pudo provocar la muerte de Pérez Volpin.

Débora llegó a La Trinidad con fuertes molestias abdominales.

Sobre esto, Churba sostuvo que ahora él y su defendido van a esperar hasta que estén los resultados finales de la autopsia, porque la realidad es que por el momento no se pudo determinar si la muerte de Débora fue o no producto de una mala praxis.

"Todavía no hay ningún imputado en la causa porque no hay delito", informó el abogado, y añadió que por ese mismo motivo la Justicia aún no llamó a declarar a Bialolenkier.

La familia de Débora pidió que se investigue su muerte.

"Hay que esperar los resultados finales de la autopsia. Ya hay una primera parte de los estudios, que es el enfoque macroscópico y falta el estudio de histopatología (analiza los tejidos) que se debería presentar de acá a una semana", informó el letrado.

Además, Churba dejó en claro que su defendido está a total disposición de la Justicia y que por ahora, la causa que inició la familia de Débora es sólo para determinar si existió un "homicidio culposo".

Desde La Trinidad aseguraron que Pérez Volpin sufrió un paro cardiorespiratorio.

Finalmente, explicó que el médico endoscopista trabaja "hace varios años en La Trinidad" y que durante todo ese tiempo, ha realizado "más de 1000 intervenciones" dentro del sanatorio.

"Él no sabe que pudo haber ocurrido, las anestesista tampoco, por eso se tiene que esperar el resultado de la autopsia. Yo no apoyo la teoría esta de seguir dando conjeturas porque lo único que hace es generar mayor confusión, mayor angustia y sólo son verdades parciales. Nadie tiene la más mínima idea de cuál pudo haber sido la causa de la muerte", cerró.