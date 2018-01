Computadoras, CD´s y material pornográfico: allanan la casa del hacker de Lucía Celasco

El año no comenzó bien para Susana Giménez y su familia. Semanas atrás, una persona le pidió a la diva de los teléfonos la suma de 8.000 dólares a través de un periodista para no difundir cuatro videos eróticos de su nieta Lucía Celasco. Sin embargo, esta tarde Fernando Burlando dio a conocer que la Justicia allanó la casa del supuesto hacker que intentó comercializar los clips.

������ Una publicación compartida de Lucia Celasco (@lucia_celasco) el Nov 13, 2017 at 12:31 PST

El operativo fue ordenado por el juez de la causa que lleva adelante la justicia penal de La Plata. En la casa del supuesto hacker, ubicada en El Palomar, se secuestraron gran cantidad de computadoras, cámaras de fotos, más de un centenar de CD´s, decenas de teléfonos celulares, un puñado de pen drives, decenas de discos rígidos y una gran cantidad de material pornográfico.

Esto lee secuestraron al hombre sospechado de ser el hacker.

El abogado detalló que se trata de una banda liderada por un hombre que se apellida Favale y que trabaja en conjunto con Camus Hacker y Pablo Silva, el periodista denunciado por extorsión. Además, dijo que "no se descarta la existencia de una red de prostitución infantil, incluso se constató una página web con material, publicado por él", señaló.

"Si las pericias salen bien, pedirán la detención de los tres y continuarán investigando a dos o tres miembros más de la banda. Por el momento a Favale se lo notificará de la causa y sería detenido en los próximos días", explicó en diálogo con Infobae. Para el letrado, esta situación esconde un delito mucho más grave: presunta red de prostitución infantil.

La semana pasada, Camus Hacker -el joven que se hizo conocido a principios de 2014 por haber difundido fotos íntimas y muy privadas de Coki Ramírez, Vero Lozano y Fátima Florez- estuvo en el programa Confrontados y reveló cuál fue su participación en todo esto: Según sus dichos, fue él quien llamó a Silva para comunicarle sobre la existencia de los videos de Celasco.

Susana Giménez denunció extorsión.

Pese a esto, siempre según sus propios dichos, él no la hackeó e, incluso, nunca vio ni sabe si realmente existe el material de la nieta de La Su. “Hice de nexo entre la persona que tenía los videos y el periodista Pablo Silva. Yo no conocía a esta persona, solo por internet. No es un hacker y no tiene que ver con el medio”, explicó el polémico joven días atrás.