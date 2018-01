"Cortita" y grave: Brian Lanzelotta, sus fotos hot y sus "cachetadas" a Marian Farjat

Luego de su paso por la casa de Gran Hermano, Brian Lanzelotta fue logrando, de a poco, su máximo deseo: ser cantante de cumbia. A casi tres años de aquel reality que lo catapultó a la fama, el músico disfruta del amor de sus fanáticos, realiza presentaciones en distintos boliches, hace giras por todas las provincias del país y disfruta de su estadía en Pasión de sábado.

Pero no todo es color de rosa para el ex hermanito, ya que en las últimas horas se topó con la viralización de una de sus fotos más íntimas en las redes sociales. Sin ir más lejos, se publicó una captura de un chat de WhatsApp en el que se lo ve a Brian sujetándose el miembro.

Desde un principio, el cantante se hizo cargo de su foto prohibida y advirtió que le habían robado el teléfono donde tenía varias postales de ese tipo. “Se acaba de filtrar una foto mía. La verdad que la maldad de la gente no tiene límites”, manifestó el ex hermanito.

La polémica foto de Brian Lanzelotta. El tatuaje en su mano lo delata.

Y agregó: “Que mal, por qué hay menores que me siguen y es algo privado que debería quedar en lo privado. Gracias a él o la hija de puta que lo hizo”. Lo que se hizo público fue la captura de chat y no la foto en cuestión en solitario, por lo que muchos internautas pusieron en duda la versión del artista y señalaron que dicho mensaje se lo habría mandado a una fanática.

Brian confesó haberle pegado a Marian.

Al mismo tiempo, también se dio a conocer otro mensaje de Brian donde confiesa haber golpeado a su ex pareja, Marian Farjat. “Es cortita. Sigue jodiendo. Te juro que las cachetadas que le daba antes ni su vieja la va a reconocer. Estoy harto (sic)”, se puede leer en otra de las publicaciones que comenzaron a recorrer todas las redes sociales.

Lo cierto es que días atrás, la propia Marian había revelado en una entrevista que Brian fue "celoso y manipulador” durante la relación que mantuvo con ella. Además, aclaró que fue ella quien decidió separarse del cantante porque no la “dejaba hacer nada”. "No me da nada de pudor estar desnuda. Pero antes no podía hacer nudismo porque Brian no me dejaba", dijo.

A su vez, Brian fue expulsado de la casa de Gran Hermano 2015 por violento. Tras una fiesta en el reality, donde abundó el alcohol, el cantante como en otras oportunidades descargó su furia con su por entonces novia Marian Farjat. En esa oportunidad, la situación pasó a mayores y terminó con el joven dándole una cachetada, provocando su expulsión.

La gente mala me molesta, pero la gente que hace maldades sin dar la cara mas!!! Que fácil es cagarle la vida a una persona por una fucking red social. Todo en la vida vuelve, nunca se olviden de eso! Estén preparados. — Anita (@IzaguirreAnita) 30 de enero de 2018

Por otro lado, a raíz de la viralización de la foto prohibida del cantante, Ana Izaguirre –ex bailarina de ShowMatch y “amigovia” de Brian- se sumó a su reclamo 2.0: "La gente mala me molesta. Pero más me molesta la gente que hace maldades sin dar la cara- Qué fácil es cagarle la vida a una persona por una fucking red social. Todo en la vida vuelve, nunca se olviden de eso”.

A los pocos minutos, también tomó la palabra Marian, quien fue muy dura con su ex novio y le advirtió que si aparecen fotos íntimas de ella en la web le iniciará acciones legales. “Llegan a aparecer fotos o videos míos actuales, que recuerdo sólo haberle envidiado a él cuando éramos pareja, y se lo vas a explicar directamente a (Fernando) Burlando”, disparó la ahora DJ.

Lo único que le digo llegan a aparecer fotos o videos mios actuales q recuerdo sólo haberle envidiado a él cuando éramos pareja y se lo vas a explicar directamente a Burlando #ElQueAvisaNoTraiciona #buenasnoches �� PORQUE NO LE CREO NI EL HOLA MIRA SI LE VOY A CREER LO DEL ROBO.. — Marian Farja† (@FarjatMarian) 30 de enero de 2018

Se quiere hacer el @NatachaJaitt ahora.. de repente te robaron el teléfono no? Esa ya está quemada bb! Invéntate una nueva.. — Marian Farja† (@FarjatMarian) 30 de enero de 2018

En esa línea, aseguró que no le cree sobre el robo de su teléfono celular y cerró: "Se quiere hacer el @NatachaJaitt ahora. De repente, ¿te robaron el teléfono, no? ¡Esa ya está quemada bebé! Invéntate una nueva...". Cabe destacar que tras el desnudo completo que realizó Marian en la playa, Brian realizó un polémico comentario que recibió la furiosa critica de sus seguidores.

Tapala con diario �������� q desastre por favor — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) 25 de enero de 2018

“Tapala con diarios. Que desastre, por favor”, escribió el artista, ganándose el repudio generalizado de los internautas. Lo de Marian Farjat y Brian Lanzelotta no fue una relación normal. Se conocieron la noche noche del 29 de abril de 2015, cuando entraron en la casa de Gran Hermano. Adentro del reality formaron una relación que perduró más allá de las cámaras.

Sin embargo, la pareja atravesó por varios momentos difíciles. En total, los ex hermanitos se separaron unas seis veces. Los ex hermanitos tuvieron más idas y vueltas que una montaña rusa. Por ejemplo en 2016, por lo menos en lo que a amor se refiere, el cantante y Farjat se separaron y reconciliado al menos cuatro veces. La quinta y sexta separación ocurrió en 2017.

Los ex hermanitos en el Gran Rex, poco antes de su última separación.

Como suele ocurrir cada vez que se pelean, las versiones de infidelidades y maltratos salieron a relucir, pero eran solo rumores hasta la aparición de este polémico chat. La ex participante de GH pasa música junto a su hermana, Yasmín, en eventos privados, fiestas y boliches de todo el país. Mientras que Brian sigue deslumbrando a sus fanáticos con su cumbia.