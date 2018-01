Declaran Viana y Vilte, los tripulantes "secretos" que revelarían qué pasó con el ARA

"Entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero hay citados testigos en la causa, cuyas identidades trato de preservar, para preservarlos a ellos mismos", explicó la jueza Marta Yáñez al anunciar la indagatoria de cinco integrantes de la Armada en el marco de la investigación sobre la desaparición del submarino ARA San Juan.

La reserva de sus nombres tuvo como objeto evitar presiones e influencias sobre sus dichos, pese a que en pocas horas se filtró que dos de los citados eran miembros de la Auditoría General de la Armada y el tercero, el vocero Enrique Balbi. Así, se mantuvo bajo estricto secreto a los restantes dos, cuyo testimonio son para la magistrada de marcada importancia.

Viana, a la izquierda, y Vilte, a la derecha, serán indagados por la jueza Yáñez.

Según supo BigBang de fuentes de la investigación, los marinos en cuestión son Juan Gabriel Viana y Humberto René Vilte, dos ex tripulantes del submarino que abandonaron la nave en Ushuaia, antes de que la unidad zarpara con destino a Mar del Plata, el último y fatal viaje. El primero viajó a Perú para realizar un curso de capacitación, y el segundo se trasladó de urgencia a Jujuy por la enfermedad de su madre.

Vilte abandonó la nave por la enfermedad de su madre.

La Jueza sabe que los ex tripulantes pueden revelar cuál era el verdadero estado de la nave antes de zarpar hacia Mar del Plata y si la misma sufrió imperfectos previos al periplo. En rigor, Viana ya reveló uno: este medio publicó el 27 de diciembre un audio en el que el marino asegura que en Ushuaia se quemó el bobinado de un interruptor que conecta las baterías, en serie o en paralelo, lo que da propulsión al submarino y sus etapas de marcha.

En ese audio Viana asegura que los técnicos de la nave tardaron 12 horas en arreglar el inconveniente y que debieron hacerlo sin ningún tipo de asistencia ante la falta de personal y elementos de trabajo en el sur argentino.

Debido a esta sensible información, la Jueza y la querella, integrada por un grupo de familiares de tripulantes, sospechan que los marinos fueron presionados por integrantes de la Armada en las últimas semanas. “Están apretados, no amenazados, presionados para que no hablen, para que no tengan contacto con su familia, y para que tampoco hablen con los medios”, detalla una fuente que sigue de cerca el caso. Y agrega: “La estructura de la Armada es corporativista, los platos sucios se lavan en casa, esa es la premisa”.

Viana, el tripulante que habló sobre la quema de un bobinado del ARA San Juan.

Existen varias dudas en torno a Viana y Vilte, en especial sobre este último. Desde hace semanas que poco y nada se sabe sobre ellos, luego de que las autoridades de la Armada los aislaran. Además, no queda claro por qué Vilte se embarcó en el ARA San Juan (no formaba parte de la tripulación) y cuál fue su tarea allí. Un dato llegó a oídos de la Jueza y la querella: fue invitado de cortesía. ¿Qué hacía en la embarcación? ¿Por qué se bajó? Las dudas en Caleta Olivia sobre él son muchas. “Otro tripulante tenía el nacimiento de su hijo y no se contempló, es extraño”, dicen.

Además de los ex tripulantes, Enrique Balbi también deberá estar cara a cara frente a Yáñez y la querella. El vocero fue convocado porque la magistrada quiere saber si los altos mandos de la Armada le decían cómo y qué decir en cada uno de sus partes para determinar si se intentó ocultar parte de los acontecimientos. A esto se suma que Balbi es submarinista, fue comandante del ARA Salta y conoció el San Juan.

La magistrada Yáñez citó a cinco integrantes de la Armada.

Por su parte, los dos miembros de la Auditoría General de la Armada deberán declarar producto de los informes que detectaron falencias en el navío que desapareció el 15 de noviembre. Uno de ellos catalogó de “innavegable” al ARA San Juan.