Después de TDA, despiden a 20 trabajadores en Radio Nacional: paro hasta las 17

Alrededor de 20 trabajadores Fueron a fichar y el sistema, esta vez, no les reconoció las huellas digitales. Nueve periodistas fueron despedidos hoy de Radio Nacional. Se enteraron hoy mismo, en el primer día hábil del año, cuando fueron a fichar. "Lo que nos dijo el de personal es que son nueve despidos acá y ocho en el interior, a eso le sumamos dos artísticos y un fotógrafo que hace siete, ocho años que está en la radio con esos contratos basura. Llegan, fichan, el sistema les marca "Inválido", y así se enteran que no les renovaron el contrato", explicó a BigBang Mariana Fossati, periodista y locutora de la emisora.

Trabajadores en Asamblea an Radio Nacional.

La Asamblea de trabajadores de la radio decretón un paro con asamblea hasta las 17. La radio sigue emitiendo su programación, debido a debido a que algunos de los gremios con presencia en la radio no adhieren a la medida: sí lo hacen Atrana (Asociación de Trabajadores de Radio Nacional) y SiPreBa (Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires).

El viernes pasado, en medio de insistentes rumores sobre contratos que no se iban a renovar, los trabajadores decretaron una asamblea en el hall de la radio. Tenían bien presente el caso de los despidos de TDA. El subdirector de la radio, Pablo Ciarliero, echó kerosén al fuego con la intimidatoria actitud de filmar la asamblea (se lo ve, cámara en mano en el video que se reproduce arriba), en la cual por ley no le está permitido participar, ya que los trabajadores deben poder expresar libremente sus opiniones respecto de los empleadores.

Video de la asamblea filmado por Ciarliero

Mi punto de vista. Los intimidados. pic.twitter.com/RvQMXEDbmi — Pablo Ciarliero (@PabloCiarliero) 29 de diciembre de 2017

Luego, al aire con Romina Manguel, calificó de "terrorista" la actitud de celebrar la asamblea en el hall de la radio y no en el comedor, como había propuesto él, aunque luego de haberlo dicho reconoció como "exagerado" lo que había dicho. A través de su cuenta de Twitter, Ciarliero dijo que no hubo despidos sino que "se renuevan contratos según necesidades de programación". Sin embargo, algunos de los trabajadores a los cuales no se les renovó el contrato llevan años en la radio y han trabajado con diferentes programaciones.

Aunque había dicho a través de Twitter "si quieren información me pueden preguntar", Ciarliero no quiso atender a BigBang y derivó el contacto hacia Joaquín Navarro, encargado de la comunicación del Sistema de Medios. Navarro pidió esperar "un ratito" y dijo que "en las próximas horas vamos a dar a conocer un comunicadito" para dar a conocer nuestra posición".

Todo, absolutamente todo lo que están diciendo Sipreba y el PO sobre Radio Nacional es mentira. Si quieren información me pueden preguntar. — Pablo Ciarliero (@PabloCiarliero) 2 de enero de 2018

Y Ciarliero dijo que no iba a negociar ni los contratos ni la programación. Dos de los gremios que tienen presencia en la radio, Atrana y Sipreba, decretaron un paro con asamblea hasta las 17