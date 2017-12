[EXCLUSIVO] Un audio revela que antes de zarpar, al ARA se le quemaron las bobinas

El teniente Juan Gabriel Viana fue uno de los dos tripulantes del ARA San Juan –además de Humberto René Vilte- que bajó en Tierra del Fuego para cumplir con un compromiso en Perú, donde debía realizar un curso de capacitación. El destino quiso que no fuese parte del viaje de regreso a Mar del Plata, pero sí testigo de las fallas de la embarcación en los días previos a su zarpada hacia la ciudad balnearia.

La desaparición del submarino, cuya última comunicación se produjo el 15 de noviembre, provocó que ambos tripulantes se mantuvieran en silencio. La importancia de sus palabras se fundamenta en que son quienes saben si la unidad tuvo desperfectos o inconvenientes técnicos previos a su saluda a Mar del Plata.

BigBang accedió a un audio cuyo contenido reproduce un diálogo entre Viana y los familiares de los 44 tripulantes del submarino en la Base Naval Mar del Plata, en el cual el marino revela que durante la estadía del San Juan en Tierra del Fuego se quemó el bobinado de un interruptor que conecta las baterías, en serie o en paralelo, para que funcione el submarino y sus etapas de marcha.

En la conversación, el marino dice que la tripulación debió arreglarlo por sus propios medios ante la falta de asistencia técnica y que los trabajas demandaron 12 horas. Afirma que tenían pensado zarpar el lunes 6 de noviembre pero no lo hicieron por el desperfecto. Habla, además, de comida en mal estado y dudas sobre las bengalas “blancas”.

Viana, el marino que revela los inconvenientes del ARA San Juan.

Este sitio reconstruyó la conversación entre el marino y los familiares que tuvo lugar el martes 26 de diciembre, en la Base Naval Mar del Plata.

-Viana: Patrullamos y de ahí entramos a Ushuaia, mientras tanto hicimos ejercicios con la flota, y demás (Viana se refiere a los ejercicios que realizó el submarino TR 1700 con una lancha de patrulla, en Canal de Beagle). Uno de los problemas que incluye a los electricistas fue que en una de las zarpadas se quemó un bobinado de un interruptor. Eso fue un problema, no tuvo magnitud porque no involucraba peligro la quema de esa bobina, pero como trabajo involucró más de 12 horas porque hay que sacar el interruptor, volver. Los electricistas trabajaron 12 horas por una bol… por una bobinita así.

Familiar: Es un dato bastante importante eso de 12 horas trabajando, porque ellos llegaron (a Ushuaia) después de 10 días de viaje desde Mar del Plata a Ushuaia y arribaron cansados de cambiar la bobina.

Viana: Nosotros llegamos un sábado 4 de noviembre, la bobina se quemó el lunes.

Familiar: Iban a salir el lunes 6, pero no salieron porque se quemó la bobina…

Viana: Exacto. El paseo fue el martes.

Familiar: ¿Y las horas de prueba? Cada cosa que se cambia lleva horas de pruebas.

Viana: No, cada cosa que se cambia no lleva 48 horas de revisión. El submarino antes de zarpar hace pruebas de 48 horas, si vos entre la última zarpada y la próxima pasan menos de 7 días esas pruebas podes o no hacerlas. El interruptor yo sé que cuando lo cambiaron lo probaron.

Familiar: No, me refiero a ese control que hacen ustedes, el certificado que dice que el submarino está en condiciones.

Viana: Esas pruebas de 48 horas se llenan todo en una planilla. El documento queda adentro del submarino. Esas pruebas se elevan al Jefe de Máquinas y se la muestran al comandante y segundo comandante. No hay registros del cambio de bobinas. La cantidad de horas que uno trabaje o no es en función del problema. Los inconvenientes del submarino lo tenemos que arreglar entre nosotros. En Ushuaia no tenemos un arsenal (de gente) como acá (por la Base Naval) que viene y repara. Allá no hay un ente técnico que nos ayude a reparar. Era el cambio de una bobina, pero lleva trabajo por los interruptores, que tienen conexiones de aire, de tensión, son los que conectan las baterías en serie o paralelo para que ande el submarino y poder poner las distantes etapas de marcha. Eso pesa un montón para sacarlo, tiene calibraciones, y eso lleva tiempo. En el medio de todo eso comieron, hicieron un montón de cosas. Son un grupo, están ahí.

Los ejercicios que mencionó Viana al comiendo del diálogo.

Familiar: Sé que les habían dado cosas podridas.

Viana: tenía una doble función en el Submarino: estaba encargado de la navegación y los víveres de la tripulación. El audio revela que los encargados de alistar las guarniciones se vieron obligados a cambiar parte de la comida porque la provista por la Armada estaba en mal estado. Así lo explica el propio marino.

Viana: Las cosas que nos dieron en mal estado como las frutas las cambiamos. Fuimos hasta la intendencia y lo mismo pasó en Ushuaia. Volvimos a embarcar la fruta, carne, huevo, todo lo que hace a la navegación. Después cargamos más víveres.

Familiar: Saltaron archivos oficiales de la Armada, que afirman que llevaban bengalas blancas. Y se encontraron bengalas blancas en los primeros días de búsqueda y no les dieron importancia porque decían que el submarino no llevaba bengalas blancas.

Otra voz, presumiblemente un oficial de la Armada, se suma al diálogo: “Las investigaron y fueron a donde estaban pero no encontraron nada”.

Familiar: Ellos son 44 personas que quieren que los encuentren. Con la falta de información taparon el incendio.

Viana: No es que se está mintiendo, ¿qué ganamos con mentir?

Familiar: Taparon el incendio con la falta de comunicación desde el comienzo.

Viana: No es que se tapa el incendio o principio de incendio con la falta de comunicación. Fue una alarma. Nosotros no sabemos lo que pasó, tenemos que confiar y guiar.

Familiar: yo le pregunté a González (contralmirante Gabriel González), ¿quién dio la orden de que el submarino siga al puerto más lejano, teniendo un puerto más cerca? Me dijo que fue Villamide (capitán de Navío pasado a disponibilidad). Después vuelvo a preguntar y me dicen que el Comandante (capitán Pedro Fernández) decide, que el submarino tiene la particularidad de ser independiente.