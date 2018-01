El audio "bomba" de Maradona: "Rocío no va ir al casamiento de Dalma, yo tampoco"

Dalma Maradona se casa a fines de abril y la presencia del 10 parecía toda una incógnita. Sin embargo Diego le comunicó a Jorge Rial que no va a ir al casamiento de su hija.

"Rocío no va a ir al casamiento de Dalma, yo tampoco", dijo determinante en un audio.

Previamente Dalma le habría mandado un audio a su papá explicándole que ella no le había prohibido la entrada a Rocío: "Papá yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada y tendrías que saber que eso lo hace la prensa" se la escuchó decir muy angustiada. "Yo nunca digo nada de Rocío, yo no digo que cambies la mujer ni nada, yo no me meto con eso", sentenció la joven.

Lo cierto es que los rumores comenzaron semanas atrás, cuando en el programa "Los ángeles de la mañana", Dalma confesó que a su boda va a invitar sólo a la gente que quiere, y que por ese motivo, la novia de Diego quedaba totalmente afuera de la lista de invitados.