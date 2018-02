El desconsuelo de la mamá de Débora Pérez Volpin: “Me la mataron”

“¡Me la robaron, me la mataron!”. Esas fueron las desconsoladas palabras que Marta, la mamá de Débora Pérez Volpin, cruzó durante el velorio con el periodista Julio Bazán. La mujer, que debió ser internada después de que le dijeran que su hija había fallecido mientras se realizaba una endoscopía en el sanatorio de La Trinidad, cree, al igual que el resto de la familia, que hubo mala praxis.

Marta, la mamá de Débora Pérez Volpin, desconsolada durante el velorio.

“Cuando me vio, vino corriendo, me abrazó llorando y me dijo: ‘Julio, me la robaron, me la mataron’. Y la incertidumbre que hay está ahondando este dolor, lo exacerba. Los familiares aclararon muy bien, ellos no quieren venganza, pero quieren saber lo que pasó”, reconoció Bazán.

Durante el velorio, fue Melina Fleiderman, actual mujer del ex marido de Débora, quien habló con los medios. Cuando le preguntaron por el estado de salud de Marta, reconoció: “Está más estable, pero como puede. Destrozada como todos nosotros”.

La dura denuncia del ex de Débora: "Le robaron la vida"

Marcelo Funes, ex marido de Débora Pérez Volpin y padre de sus dos hijos (Agustín, 19, y Luna, 16), apuntó de lleno contra el cuerpo médico que atendió a la periodista en el Sanatorio de La Trinidad. Pidió “Justicia por Débora” y denunció: “Le robaron la vida”.

Marcelo Funes en el entierro junto a los hijos que tuvo con Débora: Luna y Agustín.

El descargo lo hizo en Instagram, cuatro días después de que la noticia de la muerte de la periodista mientras le realizaban una endoscopía conmocionó al país: “Estaba orgullosa de su nuevo lugar de trabajo (por la legislatura porteña). Debbie. Le robaron la vida. Justicia por Débora”.

El duro mensaje del ex marido de Débora Pérez Volpin contra La Trinidad.

Funes mantenía un excelente vínculo con su ex mujer, pese a que ambos ya habían vuelto a formar pareja. Él se casó con la periodista Melina Fleiderman y tuvo dos hijos más. La diputada, por su parte, estaba en pareja desde el año 2012 con el periodista deportivo Enrique “Quique” Sacco.

El último adiós: homenaje a Débora Pérez Volpin

“Siempre se lo dije a ella, éramos una familia. Con el respeto que cada uno se merece en el lugar que cada uno ocupa, las mezquindades de los adultos siempre pasaron a un segundo plano. Sin saberlo, recién les decía a Luna y Agustín: 'La vida me fue preparando para esto', porque no es una relación de ayer, es una relación de muchos años. Voy a ocupar el lugar que pueda”, advirtió Melina.

Toda la familia en la fiesta de quince de Luna.

La periodista, además, despidió a la ex de su marido con un caluroso mensaje en Instagram en el que volvió a hablar del buen vínculo que mantenían todos: “Los míos, los tuyos y los nuestros… Una familia, eso somos nosotros. Siempre sonriendo, siempre cálida, divertida, dulce y una enorme mamá. Me quedo tranquila por haberte dicho siempre lo orgullosa que estaba de nuestra relación, de la familia que a cada margen del río supimos armar".

El abrazo de Marcelo Funes y "Quique" Sacco tras el entierro de Pérez Volpin.

Big Bang en el velorio de Pérez Volpin desde la Legislatura Porteña

Después de que la familia decidiera realizar la denuncia tras no quedarse conforme con las explicaciones que dio el sanatorio, la causa fue caratulada como “homicidio culposo”. “No queremos venganza, sólo queremos saber qué fue lo que pasó”, destacó “Quique” antes del entierro de su mujer.