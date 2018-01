El desgarrador relato del padre de la beba que murió aplastada en Mar del Plata

Era la primera vez que llevaban a su bebe de dos años y ocho meses a pasar un día de playa y terminó en tragedia. "Le cayó un bloque de arena de 2x2 encima", inicia su relato, Javier Perazzo, papá de Emma, la nena que murió en Mar del Plata luego de quedar debajo de un alud de tierra, arena y piedras como resultado del desmoronamiento de un acantilado en una playa alejada del centro.

"Sacamos la tierra con las uñas. Es una desgracia"

La beba se encontraba en la playa con su mamá. "Fue un instante, nos dimos cuenta al escuchar el estruendo", sumó en diálogo con CrónicaTV.

"Me quebré la mano tratando de sacar a mi hija. Sacamos la tierra con las uñas", dijo y siguió. "El guardavidas estaba a 600 metros, vino corriendo. A los 15 ó 20 minutos la encontraron; ya no tenía muchos signos, otro guardavidas y su padre intentaron reanimarla", sumó.

El papá de Emma pide que instalen carteles de advertencia.

"Es una fatalidad, una desgracia. No sabíamos que acá podía pasar eso. Sí se puede decir que hay recaudos para tomar. Es una playa habilitada, hace dos años que los guardavidas están pidiendo los carteles de advertencia para los acantilados", sostuvo.

LA MUERTE DE EMMA

La imagen del desmoronamiento.

Lo peor sucedió a las 13.30 en la playa pública de una zona de acantilados conocida como "Las Delicias", al norte de Mar del Plata. Se trata de un sitio de aproximadamente 1200 metros, elegido por turistas y pescadores.

Luego del rescate, Emma la trasladaron al Hospital Materno Infantil donde continuaron con las tareas de reanimación, pero la pequeña falleció. "Ahora estoy tratando de que no quede en una noticia de verano. No estoy pidiendo que echen a nadie, con que haya un cartel de advertencia me doy por satisfecho", expresó.