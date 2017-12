El drama de una mamá: su hijo autista sufrió convulsiones por el ruido de la pirotecnia

Delia Mercedes Sánchez, y su hijo Nicolás, tuvieron que enfrentarse a una situación terrible el domingo a la noche, cuando por culpa de los ruidos ocasionados por la pirotecnia, el joven, que padece de autismo, entró en shock, convulsionó y tuvo que ser internado de urgencia.

Su madre, angustiada, decidió contar la situación en su Facebook y pidió a la sociedad que tomen conciencia del daño que se genera.

Delia Sánchez, madre de un joven autista,

"No me hace ninguna gracia subir esta foto pero en esta ocasión lo hago para tratar de que tomemos "CONCIENCIA" del daño que se hace con la tonta, injustificada, e inhumana acción de tirar PIROTECNIA", escribió Sánchez al comienzo de su posteo, y luego, sostuvo que su hijo de 24 años es autista, y que de ninguna manera entiende los sonidos que se provocan al momento de tirar cohetes.

"El nerviosismo de estos sonidos inentendibles hizo que el convulsionara. Para las madres es un momento desesperante ver que a tu hijo le falta el aire, se estremece todo el cuerpo peleando con la razón y la locura por ayudarlo", explicó a su vez Delia, quien pidió desde su perfil de Facebook que por favor dejen de gastar dinero en cosas que hieren a los más vulnerables.

Delia y Nicolás son oriundos de San Juan, y allí el uso de los fuegos artificiales suele ser muy común para las fiestas de fin de año, a pesar de que su venta estuvo prohibida por ley hasta pocos días antes de las fiestas de fin de año.

Lo que ocurrió, es que la Justicia declaró inconstitucional la ordenanza que prohibía la venta de pirotecnia en Santa Lucía y Rivadavia, pero de todos modos, el intendente, Fabián Martín, a través de un decreto ordenó que la comercialización sólo se realice en negocios autorizados.

Fabián Martín es el intendente de Rivadavia, en San Juan.

"El 24 a la mañana me fui a hacer compras, y en las esquinas había muchos puestos de venta de pirotecnia. El intendente de Rivadavia, donde yo vivo, en sus caminatas y sus charlas para la campaña hablaba mucho de la pirotecnia, pero lamentablemente no cambió nada", dijo Delia en diálogo con BigBang.

"Ayer fue feriado y aún no tuve tiempo, pero mañana a la mañana voy a buscar la ayuda del intendente porque se viene el 31 y no quiero terminar en urgencias de nuevo, no sólo por mi hijo, sino por todos. La escuela a la que va Nicolás esta detrás de mi casa y hay decenas de personas que requieren este cuidado especial", sostuvo Sánchez.

Nicolás tiene 24 años, y según contó Delia, todos años la familia vive las fiestas de forma estresante.

Además, contó que año tras año se enfrentan a la misma situación, y que a pesar de que tiene muchos cuidados con su hijo, le resulta imposible que escuche lo que sucede afuera.

"Desde las 12 menos diez habían empezado a tirar. Él está siempre en el comedor de mi casa y un rato antes de las 12 ya habían empezado y ya se manifestaba molesto. El debe sentir estas explosiones y no sabe lo que es. Cuando lo sacan de su estado de tranquilidad, casi siempre terminan en una convulsion", aseguró Delia, y en relación a esto, sostuvo que esa situación se puede evitar con un poco de conciencia.

En relación a esto, aclaró que las fiestas deben ser momentos hermosos para todos, y que tanto su hijo, como el resto de las personas, tienen el mismo derecho a disfrutar. "La convulsión genera en la personas que se tarde varios días hasta que se estabilice, sin contar con que las células que se mueren no se recuperan. Mi hijo tiene derecho a estar bien como a cualquiera, hay muchas cosas en las que tenemos que concientizarnos", agregó.

Lo cierto, es que su relato resultó tan conmovedor, que rápidamente fue compartido por muchos de sus amigos, y desde ayer a la tarde, que fue el momento en que lo publicó, sumó miles de comentarios con palabras de aliento y muchas historias parecidas.

Por su parte, Sánchez también agradeció el inmenso apoyo que recibió en las redes, y pidió que la campaña para generar conciencia no se detenga, ya que son muchos los que se ven afectados por esta angustiante situación.

Afortunadamente , Nicolás ya se encuentra en su casa, y su estado de salud mejoró en gran medida. "Es el ser mas amoroso, tranquilo que pueda existir por eso me dio mucha bronca que tengamos que terminar en el hospital. Pido que alcemos las voz todos aquellos que tenemos conciencia y que podamos entender que hay otros", dijo por último.

Proyecto para prohibir el uso de la pirotecnia

En octubre de este año, la Cámara de Senadores bonaerense aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley queprohíbe la venta y utilización de todo elemento de pirotecnia en la provincia.

El proyecto presentado por el randazzista Norberto García, senador del bloque Peronista, y prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, circulación y venta al público, mayorista o minorista, así como la manipulación y uso particular de todo elemento de pirotecnia.

Lo cierto, es que la iniciativa entiende que la pirotecnia con fines exclusivamente sonoros“significa una grave contaminación en el medio ambiente y genera riesgos a la propiedad, a la salud y a la vida humana, tanto en forma directa a través de su uso, como indirectamente por el comportamiento que despierta en las mascotas y animales domésticos y silvestres”.