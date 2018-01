El papá de Fernando, furioso con la defensa de Nahir: "Mienten"

Desbastado, quebrado, aguantando sus lágrimas y con el único objetivo de lograr justicia, Gustavo Pastorizzo se enfrentó ante las cámaras de TN con un solo pedido: que no le hicieran preguntas.

Gustavo es el papá de Fernando Pastorizzo, el joven de 20 años que fue asesinado a balazos por su novia Nahir Galarza, y no dudó en desmentir todo lo que se dijo de su hijo en las últimas horas.

Gustavo junto a su hijo, Fernando.

Con lágrimas en sus ojos, en primer lugar agradeció a todas aquellas personas que le manifestaron su total apoyo durante estos últimos 17 días y, en segundo lugar, aclaró que le duele que a su hijo lo ensucien con mentiras y sostuvo: “Yo sé quién era mi hijo, por eso no respondo a las cosas que dicen, a las pavadas y mentiras que inventan los medios”.

Nahir permanece detenida tras confesar la autoría del homicidio.

"Me duele que a mi hijo lo ensucien y son los medios los que le dan prensa a gente que no entiendo por qué se la dan”, se preguntó. En ese marco, Gustavo remarcó que está “tranquilo” y muy conforme por cómo los fiscales están llevando adelante la investigación. “En la causa, todo lo que dicen ellos no existe, es mentira”, señaló.

Además, consultado por cómo transita estos días sin Fernando, Gustavo fue categórico: “No estoy entero, estoy destruido, pero la entereza me la da Fernando. Recuerdo lo que era: un chico estudioso, deportista, amante y fanático de Boca. Era feliz, no tenía maldad para nada. Tenía todos los valores que debe tener un ser humano, era transparente, un chico increíble”.

Fernando fue asesinado a pocos días de cumplir 21 años.

A su vez, sostuvo que “los días sin Fernando son tristes” y se refirió a la nueva marcha que tendrá lugar esta noche en Rocamora y 25 de Mayo, Gualeguaychú. “La marcha es para pedir justicia por mi hijo. Si bien estamos de acuerdo de cómo están llevando la causa los fiscales, le quiero agradecer a todos los que nos han apoyado por las redes sociales”, dijo.

Nahir permanece detenida desde que confesó la autoría del asesinato.

Y cerró: “Yo creo que va a venir mucha gente a la marcha por toda la gente que ha hablado conmigo por las redes sociales. Nadie puede creer esto que pasó, de esta manera tal cruel. Además, de una mujer hacia un hombre”.

Mientras la Justicia avanza en la investigación, este lunes se filtraron dos supuestas páginas del diario íntimo de Nahir Galarza. Allí, la joven describe el tipo de vínculo que mantenía con Fernando y denunció que padecía violencia de género: “Me golpaba y trataba como a un objeto”.