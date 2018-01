Flor Peña: "Tenía un compañero actor que me tocaba las tetas como una gracia"

Hace solo unos días, Araceli González dio inició a un debate que aún hoy se mantienen en las redes sociales: ¿qué es el feminismo? La ex de Adrián Suar sostuvo que ella “no era feminista”, ya que respetaba mucho a los hombres también. A partir de ahí, muchas internautas con Malena Pichot a la cabeza decidieron recriminarle sus dichos y salieron a cuestionarla por las redes.

Ante este panorama, Florencia Peña aceptó sentarse en el living de Intrusos y dio su punto de vista al respecto. “Fue un error de concepto. Araceli es feminista por el simple hecho de que nosotras lo somos cuando peleamos por nuestros derechos. Es una cuestión de género, luchamos por los derechos e igualdad”, dijo, muy convencida, la actriz.

Flor Peña habló de su afinidad política.

Pero durante su descargo, la conversación dio un vuelco e ingresó en un tema del que hace mucho no se la escucha hablar a Peña: la política. “Lamentablemente, no puedo decir lo que pienso. Ahora me contratan porque decidí callarme la boca”, explicó la actriz y reconoció que todavía la siguen "castigando” por sus ideales políticos.

En este contexto, Peña fue clara y reveló que hablar de política le generó serios problemas en su familia y trabajo. “Yo soy una laburante, soy actriz y decidí no hacer política. Pero cuando esas delgadas líneas comienzan a unirse, le hace daño a mi profesión y a los que me rodean. No te quieren contratar después”, detalló, sin titubear.

Pero esto no evitó que la pareja de Ramiro Ponce de León dé su mirada sobre la actualidad del país y de su devoción por el anterior gobierno. “El kirchnerismo no me decepcionó, me parece que era un proyecto con el que yo me sentí identificada y que muchas personas por ese proyecto cometieron muchos ilícitos. La corrupción no es algo que me interese apoyar”, dijo.

Y continuó: “Me siguen castigando por mis ideas políticas. La política no me dañó, pero si me enseñó muchas cosas. Me enseñó que unas cosas son los proyectos a los que uno puede adherir y otra cosa es poner las manos en el fuego por la gente que no se conoce. A mí me gusta mucho la política y hablar de la política, pero me tienen corta”.

Flor Peña junto al fallecido ex presidente, Néstor Kirchner.

Siempre según las palabras de la actriz en el ciclo de América TV, su mirada durante los últimos 12 años del kirchnerismo estuvo enfocada en lo social, pero de repente comenzó a darse cuenta de algunas cosas que “eran turbias” durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.

“A mí me parece que falta más política para la mujer, se han cerrado muchos centros para mujeres. No hizo mucho (María Eugenia) Vidal todavía, tal vez es poco tiempo”, analizó.

Sobre los dichos de Araceli González y el feminismo

Frente al fuerte debate que se generó en las redes sociales sobre qué es el feminismo, Flor Peña sostuvo que “hay una especie de quilombo donde se cree que el feminismo es estar contra los hombres, odiarlos y no querer saber nada con ellos. Y no es nada de eso”.

Según la actriz, todas las mujeres están comenzando a poner "límites" por la gran cantidad de femicidios e historias sobre maltratos de hombres a mujeres. “Veo que hay mujeres que fueron criadas en el machismo y no pueden sacarse ese chip de la cabeza”, señaló.

Y agregó: “Me preocupa que ellas son madres. En mi casa se respira libertad y el feminismo es eso, libertad. Yo sufrí muchas situaciones de acoso, pero no las veía de esa manera, pero empecé a darme cuenta que viví muchas situaciones de acoso”.

En ese marco, Peña recordó que unas de las razones que decidió disminuir el tamaño de sus lolas fue por “las barbaridades” que le decían por en la calle: “Yo tenía un compañero actor que me tocaba las tetas como una gracia cuando yo tenía 18 años y no lo sentía como una aberración”.

Fue entonces que la actriz diferenció dos polémicos sketch que se llevaban a cabo en Poné a Francella. “El papá de la nena era un sketch de humor, hoy no se podría hacer. En Sambucetti yo lo acosaba a él, era un chiste. Lo hacía disfrazarse. Hoy Olmedo no podría trabajar, ni ningún capo cómico de esa época, al Manosanta le prenden fuego las manos”, cerró.