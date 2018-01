Fue a comprar ropa a Flores y nunca volvió: su familia está desesperada

Hace 36 días que su marido, sus dos hijos y su hermana la buscan. Se llama Nicolaza Deonicia López Solís, tiene 44 años, es madre de dos adolescentes de 17 y 19 años. Salió de su casa, en Almagro, el 18 de diciembre hacia Flores. Quería comprar ropa y otra mercadería para revender, como solía hacer.

Ese día se registraron episodios de violencia en toda la Ciudad de Buenos Aires, con un despliegue de uniformados por el tratamiento de la ley de Reforma Previsional en el Congreso de la Nación. Y no sólo en esa zona se realizaron operativos.



"Nicolaza desapareció un día donde hubo saqueos y corridas en Flores. Creemos que quizás se golpeó y perdió el conocimiento o alguien se la llevó desde ahí. Pensamos muchas cosas porque no tenemos nada asegurado. Pedimos que investiguen porque debe aparecer. No se la pudo tragar la tierra. Pasó un mes y más, y parece que a las autoridades no les importa", dijo Juana, una hermana de la mujer, en diálogo con BigBang.

Las palabras de Juana refieren a que la Policía no logró brindar ningún dato hasta el momento sobre dónde podría estar Nicolaza. No tienen registros de cámaras de seguridad y las versiones de algunos testigos son confusas y parecen intentar entorpecer la búsqueda.

"Esperaba ver las imágenes de las cámaras de Flores o Almagro y me entero que no funcionan.

"Esperaba ver las imágenes de las cámaras de Flores o Almagro y me entero que no funcionan. Fuimos a merenderos, casa de mujeres, y hablamos con la gente en condición de calle y creen que la vieron pero ya no se que pensar. Algunos nos dicen que había ido a vender ropa a la villa 11-14 y otros dan la versión inversa. No sé en quién confiar. Estoy intentando contactarme hasta con organizaciones de las villas de la Ciudad para entrar a buscar si está ahí retenida por alguien", comentó Juana, que también inició la organización de una marcha para este viernes por la tarde para visibilizar la búsqueda.

A su vez, Nicolaza ese día salió de su casa sin el teléfono celular. La SUBE que utilizaba no está registrada a su nombre. Pero su entorno asegura que antes de salir dijo que volvía en un rato, por lo que descartan que se haya ido de su casa.

“Pedimos que nos ayuden porque como es una mujer grande piensan que quizás se fue o está con alguien conocido pero mi hermana no haría eso. Necesitamos datos, alguien tuvo que verla. Las cámaras de seguridad de los comercios no sirven, porque lo que graban sólo queda 24 horas. La realidad es que el gobierno porteño tienen cámaras por toda la ciudad pero no funcionan, la justicia no las puede utilizar. Por eso todavía no sabemos los movimientos de mi hermana y estamos en punto cero con la investigación”, remarcó Juana.



El caso está a cargo del secretario Sebastián Candela, de la Fiscalía 55, y la Comisaría 9ª. Aquellas personas que puedan aportar información sobre la situación de paradero desconocido de Nicolaza, disponen del teléfono celular 15-3109-2535 (Juana)