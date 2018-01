Grave denuncia por demoras y falta de entrega de medicamentos para combatir el HIV

Organizaciones no gubernamentales y varias provincias denunciaron durante el fin de semana un grave faltante en la entrega de una serie de medicamentos a pacientes que padecen VIH, que desde hace más de 20 años se entregan de manera gratuita en hospitales y centros médicos de todo el país. El Ministerio de Salud reconoció que existe una “demora” debido a “dificultadas en los procesos de compra”. Aseguran que hubo “desidia” y que hubo “impericia en el manejo de las cuentas públicas”.

La compleja situación fue revelada la semana pasada, luego de que la provincia de San Luis informara que compraría cuatro medicamentos que se utilizan para el tratamiento del VIH debido a la demora del Ministerio de Salud que conduce Adolfo Rubinstein. Desde la cartera emitieron un contradictorio comunicado, en el que primero aseguraban que existían “demoras en la entrega de los medicamentos”, aunque luego señalaban que “obedece a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”.

El faltante es en cuatro medicamentos que sirven para tratar el VIH.

El director científico de la Fundación Huesped, Pedro Cahn, aseguró a BigBang que el faltante es producto de una “desidia administrativa”. “Tienen que firmar las partidas presupuestarias, Salud se quedó sin partida presupuestaria para compras que había que hacer en tiempo y forma por el Programa SIDA, que sí hizo los deberes”, remarcó. Según detalló, el faltante afecta a unas 70 mil personas que, sin cobertura médica privada, acceden desde 1994 a los medicamentos para combatir el virus que en la Argentina afecta a unas 122 mil personas, de las cuales apenas un 70 por ciento conoce su diagnóstico.

Se trata del Efavirenz 600 miligramos; el Darunavir 600 miligramos, Abacavir/Lamivudina y el jarabe Zidovudina. Los cuatro tienen como objetivo evitar que el virus se multiplique y evitar que el tratamiento vuelva a foja cero. “Si el virus se replica, bajan las defensas y el paciente se puede enfermar”, explicó el director de la Fundación Huesped. En este sentido, remarcó que el faltante no afecta a los 70 mil pacientes que reciben la medicación gratuita, ya que existe la posibilidad de “emparchar” con otros medicamentos, aunque la modificación podría traer complicaciones en el tratamiento.

ACLARACIÓN: Los demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento VIH obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria. — Ministerio de Salud (@msalnacion) 20 de enero de 2018

En los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentos Dolutegravir 50 mg, Darunavir 600 mg, Efavirenz 600 mg y Abacavir-Lamivudina 600-300 dándole continuidad a la provisión de los mismos. — Ministerio de Salud (@msalnacion) 20 de enero de 2018

Por eso, Cahn aconsejó a quienes sean portadores del VIH que visiten a su médico para que determine qué otra medicación es viable en el tratamiento. De todos modos, analizó que “hablar de demoras habituales es penoso”, e indicó: “No debiera haber demoras en la entrega de insumos esenciales para el tratamiento del HIV”.

La demora en la entrega de los retrovirales será al menos durante febrero. En su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud sostuvo que “en los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentos” e insistieron en atribuir el faltante a demoras en la entrega que “obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”. En este sentido, Cahn advirtió que se deben tomar las precauciones para respetar los tiempos de los pacientes: “Los trámites en el Estado tienen demoras, pero si vos sabés que eso pasa, tenés que ser precavido”, apuntó, al tiempo que insistió en que el Programa SIDA hizo su tarea a tiempo, aunque Salud no firmó la partida presupuestaria.

María Cecilia Loccsisano, funcionaria a cargo del área que debió realizar la compra.

BigBang supo que las órdenes para la compra de los medicamentos debieron haberse emitido en diciembre pasado por la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, a cargo de María Cecilia Loccsisano, abogada y esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

“Se pueden suplantar con otros medicamentos disponibles, pero que implican cambiar la rutina del paciente. Hay pacientes que lo pueden tolerar y otros que no. Si esto no se resuelve, va a haber más faltantes de los otros medicamentos”, agregó Cahn. Sin embargo, Matías Muñoz, del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH sostuvo que una de las drogas que no se entregan, Zidovudina jarabe – utilizada para el tratamiento de bebés expuestos al virus de madres con VIH – no tiene reemplazo.

La situación, según los expertos, es "dramática".

UN FALTANTE QUE SE REMONTA AL 2001

“Lo más parecido a esto fue en plena crisis de 2001. Antes de la renuncia de (Fernando) De la Rúa, se fue la directora del Programa SIDA, y entre el 15 de diciembre y el 15 de enero tuvimos faltantes muy severos. Es la única circunstancia de faltantes tan dramáticos”, relató Cahn ante la consulta de BigBang.

En este sentido, el director científico de la Fundación Huesped sostuvo que existieron otros faltantes de drogas puntuales en el pasado, producto de demoras en licitaciones. “Hubo faltantes aislados, pero de esta magnitud nunca”, agregó, al tiempo que analizó que en el mejor de los casos “es una impericia en el manejo de las cuentas públicas”. “En el mejor de los casos hubo incompetencia administrativa”, remarcó.