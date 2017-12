Habla Papá Noel: "En mi época eran mucho más importantes los Reyes"

-Ahora hay pocos pibes, la semana que viene va a ser un quilombo -dice Papá Noel. Estamos en el hall central de un shopping de Llavallol, él está sentado en su trono rojo y dos o tres chicos esperan para sacarse una foto con él, una foto para la cual deben pagar $110. No hay que esperar a la semana que viene: sale Papá Noel para su media hora de descanso y apenas regresa hay una fila de unos 20 pibes entusiastas esperando para la foto y otros tantos esperando frente a la caja. Papá Noel, nacido Fernando Garaviglia, calcula que entre el 1° y el 24 de diciembre habrán pasado a sacarse foto con él unos 5 mil chicos. Por las dudas, aclara que no va a porcentaje.

-Me pagan una suma fija -dice- . Eso sí: yo les digo cuánto pretendo y generalmente aceptan.

-¿Es cierto que Papá Noel labura en diciembre y con esa plata vive todo el año, o es un mito?

-No, lo desmiento por completo (risas)... A mí me viene muy bien porque estoy jubilado, pero ponele que sea un poco más que un aguinaldo...

-¿Cómo fue que se te dio por ser Papá Noel ?

-Empecé a ser Papá Noel en una época de crisis laboral , más o menos en el 2000. Estoy afiliado a la Asociación de Actores, al sindicato y a la obra social. Estoy jubilado desde hace un par de años, y laburo de Papá Noel en este shopping y a veces en publicidades. Esto del shopping es un laburo que lo tengo desde hace diez años, cuando empecé en un shopping de Morón. Me relaciono bien con los pibes y entonces me divierto bastante.

"Antes no tenía la barba tan blanca como ahora: me la decoloraban...

-¿Cuando empezaste ya tenías el mismo aspecto, o tuviste que trabajarlo?

-Era bastante parecido, pero no tenía la barba tan blanca como ahora, entonces me la decoloraban...

-Hay un mantenimiento de Papá Noel...

-Claro... (risas)

"Si no tenés gancho con los pibes es insoportable este laburo...

-¿Y qué hace falta para ser un buen Papá Noel?

-Creo que hay que tener un buen trato con los chicos. Porque son bastantes horas las que estamos acá, 10 horas, con algunos descansos. Me parece que si no tenés gancho con los pibes es insoportable el laburo, porque sino es muy rutinario... Yo trato de sacarle la vuelta para que sea más entretenido...

-¿Sos amigo de otros papánoeles?

-No sé si amigos, pero hemos coincidido en varios castings. Hago otro Papá Noel, bastante atípico, para un ciclo de cine de acción de Space que se llama "Adrenalina navideña".

"Jamás les inculqué a mis chicos la ilusión de creer en Papá Noel...

-¿Tus hijos creen en Papá Noel?

-El tema de Papá Noel hay que tomarlo como un juego. Hay una filosofía de los padres de los pibes de mantenerles a los chicos la ilusión de creer en Papá Noel como una realidad, en la cual yo no creo y jamás se las inculqué a mis hijos. En mi época eran más importante los Reyes que Papá Noel, que es una transculturación de otras regiones. Nosotros lo hacíamos como un juego.

-O sea que en tu casa no te disfrazás...

-No, cuando salgo de laburar no lo quiero ver más... (risas) La verdad es que yo lo tomo como un laburo. A mí me representa una entrada de guita importante y por lo tanto trato de llevarla lo mejor posible.

-¿Hay chicos que se resisten a sacarse fotos con vos?

-Algunos no quieren, o porque son escépticos, o porque quieren mostrar que ya son grandes...

-Y los que sí se sacan... ¿Qué te preguntan?

-Cosas de mi personalidad. Mi edad, donde vivo, dónde están los renos, dame el regalo ahora.

-Cuándo te preguntan qué edad tenés, ¿qué les decis?

-540 años.

-¿Y qué regalos te piden?

-Algunos me piden cosas simbólicas, felicidad, que no haya guerra en el mundo, que mi familia esté bien... y yo les digo que voy a hacer todo lo posible, que no lo puedo todo.

-¿Cuál es tu deseo para estas fiestas?

-Una Navidad sin presos políticos.