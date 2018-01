Habló el piloto del parapente desde el que cayó Natalia y admitió que se equivocó

El piloto de parapente Ariel Salazar, quien guiaba el aparato desde el que cayó la joven Natalia Vargas, en Tucumán, habló por primera vez y admitió que hubo una distracción suya en el momento de armar el equipo.

“La charla con el padre de Natalia fue dentro de todo tranquila, fue una conversación necesaria para ambos. Él me contactó y quedamos en vernos. Le conté todo lo que recuerdo. Más que nada, a mí me interesa aclarar algo, porque se habló demasiado y se insistió con el tema de pánico de Natalia en el aire”, dijo Salazar al diario La Gaceta.

“Estábamos volando y en un momento ella se da cuenta de que no estaba enganchada y comenzó a desesperarse. Yo intenté tranquilizarla, porque pensaba que estaba mal sentada. Cuando traté de ayudarla me di cuenta de que no estaba enganchada... Atiné a agarrarla lo que más pude, pero cayó. Lo que quiero aclarar es que esto no sucedió porque ella haya tenido un ataque de pánico, sino que ella tuvo mucho miedo y se desesperó cuando vio que no estaba enganchada”, insistió.

En la imagen se observa que el equipo tiene las perneras sueltas.

Salazar explicó que mientras armaba el equipo y le colocaba las perneras a la joven (elementos de seguridad fundamentales, que sujetan las piernas), Natalia le pidió que la dejara ir hasta donde estaba su amiga alemana (con quien compartiría el despegue) para darle las instrucciones en alemán.

“Ese fue un momento de distracción de mi rutina (de armado del equipo), pero para mí estaba totalmente enganchada. Para mí sí le puse la pernera, no entiendo en qué momento se pudieron haber soltado”, sostuvo el piloto, quien admitió que, de estar bien colocados los arneses, muy difícilmente se suelten en el aire.

Natalia se dio cuenta que no estaba agarrada y se desesperó.

“Yo admito que pudo haber un error humano, una distracción. Estoy consciente y asumo las consecuencias que esto puede traer para mí. Ha sido una fatalidad, pero estuve y estoy a disposición de la Justicia, de hecho ayudé con la búsqueda desde un parapente en el que volé como pasajero el día de la caída. Entiendo que tiene que haber una investigación y asumo las consecuencias”, resaltó.

En la entrevista dijo también que tampoco está en condiciones de definir si volverá o no al deporte que practica hace ya 28 años. “No puedo pensar en eso. Las imágenes que tengo en la cabeza son espantosas”, sostuvo.

El responsable del club Loma Bola Parapente, donde ocurrió el accidente, Sergio Bujazha, también había dicho que hubo "una falla grave en el procedimiento del piloto" Salazar. En el accidente la joven murió en el acto.