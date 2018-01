La cantante Vicky Buchino dijo que Cacho Castaña la acosó y se masturbó delante suyo

"Cacho" Castaña quedó en el ojo de la tormenta cuando dijo en un programa de televisión "Si la violación es inevitable, relájate y goza", por lo que fue duramente criticado en los medios y las redes.

Motivada por la situación, la cantante Victoria Buchino hizo una grave denuncia en su Facebook, en la cual contó que en su juventud fue acosada por Castaña, quien incluso se masturbó delante de ella.

Victoria Buchino denució que fue acosada por "Cacho" Castaña.

"¿Te acordás hermano Cacho Castaña?, ¿Te acordás cuando comenzamos juntos a cantar? Vos, Valeria Lynch, Susan Ferrer, Kim Caram? Yo era una nena, vos, bastante mas joven; pero lo suficientemente grande como para saber lo que hacías", dice el posteo que hizo Buchino en su perfil.

Luego, en su relato la artista contó que "Cacho" era muy amigo de sus padres, y que en una de las cenas que llevaban a cabo en su casa, él le dijo a ella que "debía grabar un disco" como solista.

Buchino escribió su denuncia en su perfil de Facebook.

"Una noche, después que tu mujer de entonces iniciara una gira por México, que le llevaría alrededor de tres meses, llamaste a mi casa para comenzar a darle forma a ese disco que jamás se realizó. Llamaste y después de charlar con mi madre, como tantas veces , le pediste permiso para "invitarme a cenar " para hablar del proyecto", escribió.

En su descargo explicó que Castaña se masturbó delante de ella.

"Me viniste a buscar, fuimos a cenar. Hablamos de repertorio. Mi entusiasmo crecía y el tuyo también. Era lindo todo. De pronto me pediste que te acompañara a un lugar por microcentro a lo cual accedí. No recuerdo mucho, solo que había "mujeres desnudas" bailando. Striptease, mucho alcohol y gente que iba y venía", explicó Victoria, y aclaró que ya cerca de las 4 de la mañana, le pidió al cantante que la llevara hasta su casa.

Castaña era muy amigo de la familia de Buchino.

Allí, según contó Buchino, ocurrió lo peor. Castaña la llevó hasta su vivienda en su "Peugeot 404 blanco", y antes de bajarse, le pidió que se quedara un rato más adentro del auto, donde comenzó a decirle cosas fuera de lugar.

"Comenzaste a decirme que yo "te volvía loco", que "mi piel" mi "boca" y blah blah. Pero no te conformaste con eso, comenzaste a MASTURBARTE. En mi "face", mientras hablabas de mis "atributos". Yo, no encontraba ( seguramente por el pánico) la manija del auto. Cuando la encontré, te dije algo...no recuerdo. Y salí corriendo para despertar a mi mamá y contarle todo", sostuvo.

Luego de las críticas que recibió Castaña, Buchino contó el episodio que tuvo que vivir cuando era adolescente.

Según confirmó Buchino, la situación ocurrió cuando ella era apenas una adolescente, durante los años 70', pero decidió contarlo ahora, impulsada por la catarata de críticas que el artista comenzó a recibir.

"No hables mas Cacho Castaña. Ya sabemos de tus hazañas ; del "baúl" de Mar del Plata. Y de todas tus historias con medio ambiente artístico. Pero ya fue. No hables mas de las mujeres. Cantá como puedas, escribí. Y agradecele a Dios, el universo o quien sea, tus logros. Se hombre. Alguna vez; Humberto Castaña. Ya va siendo hora. Buena vida y mucha salud; sobre todo mental", dijo por último Victoria.