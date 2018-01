La carta abierta de Calu Rivero: "Todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia"

Desde que reveló la experiencia de acoso que vivió a manos de Juan Darthés, Calu Rivero tuvo que enfrentarse a toda clase de cuestionamientos absolutamente improcedentes y desubicados.

Calu explicó por qué no denunció a Darthés

Uno de ellos, quizás el más persistente, apuntaba al hecho de que ella nunca denunció al actor frente a la Justicia. Y fue remarcando este punto que la actriz decidió publicar una carta abierta.

"¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescripta", explico Calu. "Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible".

Al mismo tiempo, la joven remarco que "lo que no está prescripto es el dolor" y llamó a las mujeres a romper el silencio. "No callemos, ayudémonos, saquemos de la oscuridad las experiencias, para que el mensaje sea claro, porque sólo así no quedarán dudas de que no es no", agregó.

Segura y equilibrada

A mediados del 2012, Calu abandonó súbitamente Dulce Amor, la tira donde compartía elenco con Darthés. "Yo dejé que hablasen mucho, me fui calladita y dejé que digan 'la tonta que deja una serie', y yo no tenía las armas suficientes para hablar", recordó días atrás.

Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. @marourivero @ritadelvallem @JOSEDANTONA pic.twitter.com/T8Hg1uaXVW — CALU RIVERO (@riverocalu) 12 de diciembre de 2017

"Pero ahora me siento súper segura y equilibrada, después de años de terapia. Lo que más sufrí es haberme distanciado de la actuación", explicó la actriz.