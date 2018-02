La guía de Chicha: creó un tutorial para que su abuela pueda utilizar WhatsApp

Melina Corbetto quiso ayudar a su abuela de 82 años para que se modernice. Evaluó cómo lograr que sea clara. Para eso armó un manual y lo compartió en las redes. "Le hice una guía a mi abuela para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió la joven en su cuenta de Twitter.