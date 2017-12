La oculta y oscura trama familiar detrás de la denuncia de abuso contra Fabbro

Jonathan Fabbro fue denunciado en abril de este año por su sobrina de 12 años, la hija de su hermano Darío, quien aseguró en Cámara Gesell que su tío y padrino la había abusado.

Sin embargo, la familia del jugador desmintió los dichos de la menor, y de forma pública, la madre del futbolista sostuvo que todas las acusaciones fueron inventadas por su ex nuera.

Jonathan Fabbro fue denuncido por su sobrina, quien lo culpó de haberla acosado.

Según contó esta tarde Marta, la madre de Jonathan, la denuncia que se le hizo a Fabbro es parte de una venganza que llevó a cabo la ex mujer de Darío, hermano del futbolista y padre de la niña abusada, quienes se separaron en malos términos hace 4 años. Desde entonces, su vínculo empeoró, y ahora la familia de Fabbro sostiene que los dichos de la víctima fueron orquestados por su madre.

"Nosotros tenemos muchísimas cosas que van a ser presentadas en la Justicia. Mis nietos estaban en un estado de abandono total. El mayor que tenía 15 años, vivía con su novia y con su hermana de 12. La madre los abandonaba y yo me los llevaba conmigo los fines de semana", explicó la madre del futbolista, y de este modo, dio a entender que desde que su hijo se separó, ella se encargó del cuidado de los chicos porque su ex nuera los dejaba solos en su casa.

"No me entra en la cabeza como alguien puede tener la mente tan enferma" disparó Marta, y en base a esto, sostuvo que desde que se hizo la denuncia, en abril de este año, ella ya no volvió a ver a sus nietos.

Además, aclaró que la niña de 12 años intentó comunicarse con ella por teléfono para contarle la verdad, pero como la conversación le resultó insoportable por las mentiras, prefirió cortar. "Mi nieta era mi vida, mis ojos, es como que la parí yo, porque es idéntica a mi, pero no la quiero ver más en mi vida, porque no se puede equivocar de esta manera", dijo en diálogo con "Este es el show".

Por otro lado, sostuvo que apenas conoció la noticia, viajó hasta México para ver a su hijo, y que una vez que lo miró a los ojos, pudo saber que él era inocente.

La familia de Fabbro sostuvo que el jugador es inocente.

"Yo te digo, nosotros tenemos muchísimas cosas que van a ser presentadas en la Justicia. Antes tuvimos un abogado que lo único que hizo fue sacarnos la plata, porque nunca le avisó a Jonathan que lo habían notificado tres veces, entonces ahora se va a presentar en Argentina para defenderse", contó Marta, y así, aclaró que la intención de su hijo jamás fue la de esconderse.

En relación a esto, la hermana de Fabbro, Ana, dijo que nunca defendería a nadie si no supiera que es inocente, y al mismo tiempo, aseguró que tienen muchas pruebas que demuestran que todo lo que dijo su sobrina en la investigación es bastante contradictorio.

Ana, la hermana de Fabbro, sostuvo que su ex cuñada organizó todo por venganza.

"Mi hermano mayor se separó hace 4 años y desde entonces tenemos muchos inconvenientes con la madre de la nena. A mi hermano, Darío, ella ya lo había acusado que antes era golpeador y no", contó la joven, y agregó que en varias oportunidades, su ex cuñada les había pedido dinero a cambio de dejarlos en paz.

"La nena mantiene algo que tiene contradicciones, dijo que fue penetrada, pero en la pericia es virgen. Yo no voy a decir que miente, pero sí digo que Jonathan es inocente porque eso lo podemos demostrar", cerró.