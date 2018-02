La reflexión de Débora sobre la muerte y cómo quería que la recordaran

Débora Pérez Volpin tenía 50 años. Acababa de asumir como legisladora porteña. Nadie podía imaginar el terrible desenlace que tuvo la endoscopía a la que se sometió en el Sanatorio de la Trinidad por un dolor de estómago.

“Cuando no esté, me gustaría que me recuerden como a una buena persona

“¿Le tenés miedo a la muerte?”, le preguntaron en una de sus últimas entrevistas. “Emmm… la tuve cerca este año con mi papá (por el 2017) y la verdad es que he aprendido a conocerla de otro modo”, respondió la periodista, en alusión a la muerte de su padre, el médico Aurelio Pérez Flores.

Así fue el momento en el que El Trece anunció su muerte

Según reveló, fue la partida de su padre la que movilizó su cambio de vida y la ayudó a tomar la decisión de postularse al cargo. “Si esta propuesta hubiese llegado unos meses atrás, habría dicho que no. Estaba ocupándome de su salud (por la de su papá), de su cuidado. Pero la partida me movilizó todo este cambio”.

En una reflexión un poco más personal sobre la muerte, la periodista advirtió: “Cuando no esté, me gustaría que me recuerden como a una buena persona”.