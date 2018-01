La triste razón por la que la familia del Papa no podrá viajar a Chile a visitarlo

El 13 de marzo se cumplirán cinco años desde que Jorge Bergoglio fue nombrado Sumo Pontífice, pero aún no visitó Argentina, tampoco recibió la visita de su familia. Solo compartió unos minutos con uno de sus sobrinos, en junio de 2015, en uno de sus recorridos por Paraguay.

José Ignacio recuerda ese momento en el que pudo saludarlo y sacarse una foto con él y se emociona. Pero no como lo hacen todos los que se acercaron al máximo referente de la religión católica. Es su tío, el hermano de su madre, María Elena, su familia. Cada fin de semana hablan por teléfono y con la cercanía de su gira esperaba viajar y verlo.

La imagen del único encuentro familiar.

"No viajamos, suspendí todo", llegó a decir a este portal luego de haber anticipado que por sus propios medios iba a seguir a su tío. El miércoles al mediodía José recibió una llamada de su novia, Marina Muro, con quien lleva adelante la organización sin fines de lucro "Haciendo Lío". Estaba desesperada. Como pudo le anunció que su padre se había descompensado. Más tarde, el hombre falleció.

Se llamaba Daniel Baza y también participaba de la OMG. "Nunca te voy a olvidar", posteó José junto a una imagen que recuerda una de las tantas tardes compartidas para juntar donaciones y ayudar a los que más lo necesitan.

José Bergoglio, junto a Marina Muro y Daniel Baza.

La familia está destrozada por la pérdida por lo que el viaje fue cancelado. Su intención era los pasos de su tío por Sudamérica por decisión personal. "Es un viaje que hago por mis medios, tengo ganas de seguirlo de cerca. No tiene nada que ver la fundación en esta oportunidad", le había dicho aBigBang.

"Tengo ganas de estar, de verlo. Ojalá llegue a tener una reunión con él, pero no siempre se puede. Pero intentaré estar lo más cerca posible", así había expresado su deseo. Pero la fatalidad los tocó de cerca.

El último encuentro familiar

En julio de 2015 José viajó por sus medios a Paraguay. No tuvo un trato preferencial, solo habló con él unos minutos y una foto registró ese momento. José no se queja, entiende que es complejo generar un encuentro con él. "Hace mucho que no lo veo, pero hablamos todos los fines de semana. Mi mamá María Elena, mi hermano, yo, todos hablamos con él", contó. Y sin mucho más preámbulo surge la pregunta de por qué cree que el Sumo Pontífice no armó un viaje para visitar Argentina.

"Por lo que nos cuenta y porque sabemos cómo piensa entendemos que él no maneja toda la organización que abarca la liturgia. No puede venir de incógnito como se dijo. Son varios los motivos. Primero, tiene 82 años. Hay que entender que son muchas horas de viaje, e implica una movilización grande. Imaginate, cómo se disimula un señor vestido de blanco, rodeado de más señores. No es posible", dijo y reflexionó sobre los que comparan las actividades de su tío con las de Juan Pablo II.

La visita de Francisco a Chile comienza el lunes por la noche.

"Muchas veces lo compararon con el Papa Juan Pablo II pero no tenía la misma edad, era un Papa mucho más joven. Además Polonia (de donde era oriundo) queda a dos o tres horas de Italia. No es lo mismo que venir 12 horas en un avión hacia Buenos Aires. Ya llegará el momento, no hay que tener ansiedad, él está haciendo todo para llevar su mensaje de paz a todos y hay que salir al mundo como dice y lo está haciendo a su ritmo", sumó.

El 13 de marzo se cumplirán cinco años de Bergoglio como el máximo referente de la religión católica. Y hasta el momento, sólo José logró verlo. "La visita de un Papa a donde sea es una bendición, es lo máximo como expresión de esperanza y fe y hay lugares donde necesitan con urgencia que él se haga presente. Pasamos muchas cosas como país pero hay que rezar por él y esperarlo", concluyó.

El Papa continúa su gira por Perú.

RECORRIDO PAPAL

El lunes por la noche Francisco comienza su recorrido por Chile. Tiene seis actividades programadas. Tras su arribo deberá prepararse para encabezar una misa entre las que destacan la misa en el Parque O'Higgins y luego irá al Centro Penitenciario Femenino. El miércoles viajará Temuco, en donde hará una eucaristía masiva. También conversará con jóvenes universitarios y cumplirá con otros compromisos.

Pese a que se especuló con que pase por Argentina, finalmente solo eran rumores equivocados. No estuvo en la planificación y por el momento no es parte de los destinos que tiene pendiente. Pese a que a muchos les cueste asimilar, el Papa seguirá con su itinerario por el mundo por el momento. Esta semana Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, realizó un análisis de la situación social que se vive en la Argentina. "El panorama viene muy feo y en estos días se va a profundizar", dijo.

Grabois junto al Papa.

Las palabras del dirigente en los días previos a la llegada del Sumo Pontífice a Sudamérica confundió las cosas y quedó como el portavoz de Bergoglio.

Desde el Episcopado pronunciaron tajantemente que nadie puede expresarse en nombre del Papa. "(...) Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa. Su aporte a la realidad de nuestro país hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales que sólo agrandan la división entre los argentinos (...)".