Las manos arriba: después de las denuncias por acoso, Paluch no hará radio

Ari Paluch no terminó de la mejor manera el 2017 y, al parecer, el comienzo de este nuevo año no le depara buena fortuna. Después de las denuncias por acoso sexual que recibió el año pasado, y cuando parecía que todo estaba listo para su regreso radial con el programa El Exprimidor, se dio a conocer que finalmente el conductor no regresará a Radio Latina y su futuro, por ahora, es incierto.