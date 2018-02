Lestelle y la autopsia de Débora: "Si hay múltiples lesiones, puede ser una enfermedad"

Débora Pérez Volpin falleció el martes por la tarde en el Sanatorio de la Trinidad tras ser internada por un “cuadro abdominal complejo”. El único comunicado por parte del centro privado de salud señala que sufrió un paro cardíaco en medio de una “endoscopia digestiva alta”.

Lo cierto es que las primeras versiones señalan que al momento de su deceso, la conductora se encontraba rodeada por tres personas: la anestesista, el gastroenterólogo y un enfermero. A raíz de esto, se inició una causa en el Juzgado Criminal y Correccional 57, en manos del juez Gabriel Ghirlanda, bajo la carátula de "homicidio culposo".

Los restos de Pérez Volpin fueron velados en la Legislatura porteña.

Según revelaron fuentes del caso, la autopsia descartó problemas en la dosis de la anestesia pero sí remarcó que hubo "múltiples cortes y perforaciones en el estómago y el esófago" que le provocaron una mediastinitis, que afectó todos los órganos entre el tórax y los pulmones. Esta información fue confirmada este jueves por el Cuerpo Médico Forense.

La familia abandonó la clínica entre lágrimas.

Lo cierto es que consultada por estos primeros datos de la autopsia y por las razones que pudieron ocasionar este tipo de problemas en el organismo de Pérez Volpin, la reconocida doctora Mariana Lestelle le remarcó a BigBang que uno de los errores que pudo haber habido durante la intervención es "no haber evaluado los riesgos" de la paciente.

Mariana Lestelle cuestionó la labor de la justicia y la del Sanatorio La Trinidad.

En ese marco, a su vez, cuestionó el polémico comunicado de prensa que publicó el Sanatorio La Trinidad y le advirtió a la justicia que su deber es dar a conocer los datos de la autopsia en su totalidad, y no tan solo los daños que surgió la paciente en el estómago y esófago.

"Si bien el Sanatorio La Trinidad no está obligado, tendría que haber salido a dar un parte médico y no un comunicado de prensa confuso. Es la justicia la que también tendría que dar a conocer la autopsia, en vez de darle distintas versiones a periodistas amigos", disparó la médica.

Al mismo tiempo, Lestelle sostuvo que en una autopsia "se valora todos los órganos, toda la región de la anatomía" y señaló que la primera parte de este procedimiento es "macroscópica". "Después se analiza órgano por órgano", le explicó a este portal.

La autopsia se llevó a cabo en la morgue judicial.

Sabiendo esto, la médica -quien lleva en la medicina 28 años y tiene tres especialidades médicas distintas- remarcó que "no se pueden analizar" los datos del informe de la autopsia inicial: "Que lo primero que surja sean dos perforaciones en distintos lugares, es llamativo".

Y continuó: "No se puede estipular si fueron traumáticas o si ya existían por el cuadro clínico de la paciente. No se puede analizar esto sin conocer el estado del resto de los órganos, no se puede decir nada sin saber cómo respondió el cuerpo en general".

Débora Pérez Volpin falleció a los 50 años. Investigan las causas de su muerte.

Frente a esto, Lestelle también agregó que existen distintos tipos de endoscopia y señaló que se utilizan para distintas cosas. "Hay que separar una endoscopia programada de lo que es de urgencia o de relativa urgencia. Son dos situaciones absolutamente diferentes. En una te dan tiempo para estudiar, en la otra tenés menos tiempo", dijo.

Y al mismo tiempo, sostuvo que "es raro que se produzcan lesiones de perforación" en este tipo de estudios. "Me parece que hablar de eso sin saber, no corresponde. Según la información, Débora se descompensó mientras le estaban haciendo este estudio. La Trinidad remarca que fue complejo el cuadro abdominal", opinó.

En esa línea, la especialista detalló que cuando se habla de un "cuadro complejo", significa que se deben hacer "más estudios" a parte de la endoscopia. "Cuando hay múltiples lesiones, hay que pensar en una enfermedad y no en un error, como una ulcera. No digo que sea esto, pero no hay información oficial todavía", manifestó.

Siempre según las palabras de la reconocida médica, a la paciente la describieron con un cuadro abdominal complejo, o sea algo que necesita mucho control. Pero no informaron en dónde estaba internada: si estaba en terapia intermedia, intensiva o común: "No están los resultados del resto de los estudios. No sé si acá hubo mala praxis, no se puede juzgar con estos datos".

En este contexto, Lestelle recordó que la medicina no es una ciencia exacta y que lamentablemente haciendo todo bien, las cosas pueden salir mal. "Existe una diferencia entre la mala praxis -por negligencia o inoperancia- y la iatrogenia", remarcó.

Y continuó: "La iatrogenia es algo que uno no desea y puede suceder en un acto médico. Por ejemplo, puede ser que uno le indique a un paciente un estudio necesario para salvar su vida y que haya una complicación. Por más que la tasa de que esto suceda sea baja, existe".

De esta manera, según la especialista, cuando se analiza qué pudo haber ocurrido en el caso de Débora Pérez Volpin no sólo hay que enfocarse en la endoscopia, sino en el proceso diagnóstico. "Yo no sé cómo llego Débora a la endoscopia, ¿Y si ella tenía un cuadro complejo?", se preguntó, cuestionando la poca información que brindó el centro médico.

En ese marco, Lestelle sostuvo que hasta que no haya un informe oficial completo, no se puede juzgar, el accionar médico y señaló que el sistema judicial tampoco está claro. "Me parece que sería óptimo que los informes salgan como corresponde. Que manden la información oficial y no que le pasen datos a periodistas amigos. Así se atemoriza a la gente", dijo.

El cuerpo de Débora Pérez Volpinn presentó perforaciones y lesiones en el estómago y esófago

Por último, remarcó que este caso es muy complejo, aseguró estar en contra del corporativismo médico y sostuvo que ningún profesional estudia medicina para hacer daño. "Creemos que era una paciente que estaba sana, pero ya tenía una patología que era una hernia hiatal. Que daña el esófago y lo lastima. Una autopsia mira todo y solo me dicen lo que pasó con dos órganos. No se puede analizar la autopsia sin la historia clínica", concluyó.