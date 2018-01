Los Reyes Magos: ¿historia verdadera o un mito? Y Baltazar, ¿era negro?

La fiesta de los Reyes Magos es una de las celebraciones más tradicionales de la religión católica y desde España, colonización mediante, se expandió a buena parte de América.

En muchos países de la región la celebración fue durante décadas mucho más importante que el festejo de la Navidad, por lo menos en lo que se refiere a los regalos para los niños.

Pero la influencia de la cultura anglosajona, empujada por películas y medios de comunicación, desplazaron en cierta medida a los Reyes por culpa del gordo de barba que se viste de rojo.

Los reyes: una tradicion de la religión católica.

De todos modos, en la mayoría de los hogares americanos donde hay niños se mantiene la costumbre de que los chicos dejen los zapatos en algún rincón de la casa para despertarse a la mañana y encontrar los regalos.

La tradición incluye, todos lo saben, dejar agua y pasto para los camellos de los Reyes Magos, que llegan a la casa de cada niño, desde los confines más lejanos.

Ahora la polémica también envuelve a los Reyes Magos. Es que no está del todo claro si se trata de una leyenda, de un mito, o de un hecho histórico que efectivamente ocurrió, tras el nacimiento de Jesús, en Belén.

El Evangelio no precisa si los reyes eran tres.

La historia cuenta que los Reyes llegaron hasta el humilde pesebre donde descansaba el Niño Jesús, acompañado por María y José, para venerar al hijo de Dios hecho hombre.

La única referencia a los Reyes que llegaron a visitar a Jesús, está en el evangelio de Mateo, quien cuenta: “Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ‘¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle".

El evangelista cuenta que los reyes venían desde lejos siguiendo una estrella y que cuando se detuvo supieron que habían llegado al lugar indicado. En la actualidad, si la historia fue cierta, hay quienes sostienen que la estrella de Belén podría haber sido en realidad un cometa.

Los desfiles de reyes son una tradición en España.

"Entraron en la casa; vieron al niño con María, su madre, y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino”, dice el evangelio citado.

“El único dato concreto que tenemos acerca de los personajes es el que cuenta el evangelista. El resto fue aportado por la tradición cristiana, especialmente de la iconografía”, explica el sacerdoete tucumano Leonardo Valoy, en el sitio Valores Religiosos.

“En primer lugar, Mateo nunca dice que fueron tres. Sí dice que fueron tres los dones: oro, incienso y mirra, y de ahí la tradición interpreta que fueron tres. El evangelista habla de ‘unos magos’, es decir que podrían haber sido varios”, precisa el sacerdote.

"El Evangelio dice que son magos, pero no porque practicaran la magia. En la antigüedad, se llamaba magos a los estudiosos de las ciencias, a los sabios, especialmente a los astrónomos y astrólogos, que investigaban el curso de los astros", aclara el sitio.



“Lo que Mateo señala aquí es que no son personas del pueblo elegido, de Israel, son de Oriente, es decir representan al mundo pagano, y que los conocimientos de la época, que son sobre los astros, llegan a Jesús”, detalla el sacerdote.

Los nombres con los que los conocemos -Melchor, Gaspar y Baltazar- tampoco son reales. Fueron fijados por la tradición. “Aparecen en la iconografía antigua en la iglesia de San Apolinar, en un mosaico del siglo VI. Los nombres no están en la Biblia”, aclara el padre Valoy.

¿Baltazar no era negro? No, tampoco. “La iconografía quería representar la diversidad de razas conocidas en la antigüedad. Se refería a que la búsqueda del Mesías es universal, es una búsqueda de toda la humanidad, no solamente del pueblo elegido”, puntualiza el especialista.

Hasta tal punto llega la confusión entre el mito, la leyenda y la historia verdadera, que en la catedral de Colonia, en Alemania, hay un enorme cofre en el que se dice descansan los restos de los Reyes Magos.

"Si a muchos les cuesta creer que los tres Reyes Magos y sus camellos recorren los hogares cada año para dejar juguetes, corbatas o carbón, más increíble resulta que los restos de aquellos tres sabios de Oriente, cuya identidad no pudo ser desvelada a través de los siglos, acabasen realmente en ese cofre, una magnífica pieza de orfebrería medieval en oro macizo situada detrás del altar mayor", indica el diario El Mundo.