Luli y su hermana en guerra con Granata: "Se vive metiendo con hijos ajenos"

El enfrentamiento entre Luciana Salazar y Amalia Granata viene desde hace muchos años y se originó a partir del romance que ambas vivieron con Martín Redrado. A partir de sus historias de amor con el economista, tanto la panelista como la modelo comenzaron una suerte de batalla mediática que no tiene fin y que involucró en los últimos días a la pequeña Matilda, fruto de la gestación subrogada .

Lo cierto es que luego del reality de Luli, Granata apuntó contra su principal enemiga y aseguró que la bella rubia no tuvo ninguna intención de “concebir” a su hija para cuidar a su figura. "Yo creo que no la quiso concebir, no es que no pudo. Ella tiene todo un tema con la estética”, disparó la rosarina en diálogo con Confrontados.

Al mismo tiempo, Granata habló de Redrado y de la decisión de separarse de Salazar. “Creo que hizo la de Poncio Pilato (se lavó las manos) y se fue a descansar en paz. Creo que la ayudó en todo el proceso, incluso económicamente. Estoy segura de que le costeó el tratamiento porque era su pareja en su momento y quizá la sigue ayudando”, dijo la panelista.

Y aclaró: “No está mal porque es un caballero. Él no quería ser padre. No creo que sea el padre de la hija y no se haga responsable porque él no es así”. En este marco, Luli no se quedó callada y recién llegada al país le respondió a su némesis: “Se vive metiendo con hijos ajenos, no sé qué problema tiene. Esto no habla bien de ella como mujer”.

A su vez, la modelo reconoció que no le afectan los dichos de Granata y aclaró que lo toma de quien viene. “Es una persona que está obsesionada conmigo y se lo dijeron todos”, cerró. Por otra parte, en la misma sintonía que su hermana, Camila Salazar también decidió arremeter contra la rosarina, le pidió que madure y que deje de meterse con los hijos ajenos.

"Está equivocada, si tiene información que la muestre, ¿qué es esa extorsión? ¿Cuántos años tenés Granata? Crezcamos un poquito. A Luciana, Granata le importa un pepino. Amalia quería ser política. No hay peor característica para un político que estar convencido de algo, porque tienen que estar abiertos a otras opiniones", señaló la hermanita de Luli.

¿Qué les responderá Granata?