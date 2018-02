Mala praxis y lesiones durante la endoscopia: las hipótesis de la familia y del abogado

El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, Diego Pirota, sostuvo que las perforaciones que encontraron en el esófago y el estómago de la legisladora durante la autopsia fueron generadas "sin ninguna duda" durante la endoscopia.

Según explicó el letrado, luego de hablar con los peritos, la diputada no entró con esas perforaciones. "No necesito tener más resultados para entender que las lesiones se provocaron en la endoscopia. Entendemos que si ingresa una persona sana, que no presenta ninguna lesión a realizarse un procedimiento y a los 18 minutos fallece, no se necesita ninguna medida de prueba para entender que esas lesiones se provocaron durante el procedimiento. Ahora, si se provocaron por una falta de prudencia o por un proceso", explicó a TN.

Débora sufría de dolores abdominales.

"Todos queremos saber qué le pasó a Débora. Entró una persona sana, con un inconveniente menor, a hacerse un estudio de rutina y murió. Y nadie nos pudo dar una respuesta", afirmó.

A la hora de hablar de la investigación, el abogado dijo que la familia de Pérez Volpin quiere la verdad, no una venganza. Y aclaró: "Necesitamos saber la verdad sea cual sea, no necesariamente que haya un culpable, si no hay ningún profesional responsable y hay otra explicación lo vamos a aceptar. Todo va a ser investigado. No puede haber incertidumbre".

Para el ex marido de la periodista no hay dudas de que se trata de un caso de mala praxis. Afectado por la inexplicable muerte de su ex esposa, Marcelo Funes sostuvo que se está haciendo para saber qué pasó.

"Si bien no podemos afirmar nada, todo indica que fue mala praxis. La familia no va a descansar hasta no saber qué pasó. Estamos haciendo lo que hubiese hecho Débora: investigar hasta el final", dijo el camarógrafo de El Trece, con quien la periodista tuvo dos hijos: Agustín y Luna.

"Lo extraño es que los médicos no dieron muchos argumentos. Sólo dijeron que hubo una complicación y que tuvo un paro. Se tomaron cinco minutos solamente. Pero yo no estoy llevando los asuntos legales, sólo estoy llorando".

Coincidiendo con sus palabras, el doctor Ernesto Da Ruos, perito de la familia de Débora y uno de los que participó de la autopsia, afirmó ayer que la muerte de la periodista y legisladora porteña se produjo por una situación "que se fue complicando a medida que pasaba el tiempo" de la endoscopia realizada en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.

"Hay evidencia de que algo anduvo mal", sostuvo en diálogo con Va de Vuelta y luego agregó: “No tenemos ningún tipo de información de patología previa. Fue por un control gástrico y los estudios que les hicieron son los correctos. En la historia clínica no dice nada de una patología previa”.