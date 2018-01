Más despidos: peligra la única tecnicatura en periodismo deportivo pública de la Ciudad

Con incertidumbre y decepción, los docentes y alumnos de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo que se dicta en la ex ESMA -impulsada por H.I.J.O.S bajo el el aval de la Universidad Nacional de La Plata- arrancaron el 2018 con una pésima noticia: el Ministerio de Educación de la Nación no financiará más a la carrera, que queda así a un paso del cierre.

Desde el 2013, alrededor de 650 alumnos pasaron por la tecnicatura.

"Les escribimos con mucha preocupación para contarles que el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, informó que decidió que no continuará la formación pública y gratuita en la Casa de la Militancia - H.I.J.O.S. para futuras cohortes", puede leerse en una carta que recibieron los alumnos de la institución vía mail. "En el corto plazo, esto pone en riesgo el derecho a la educación de quienes habían planificado comenzar a estudiar en 2018 y, a largo plazo, implica el cierre de la extensión a medida que finalicen las cohortes abiertas".

Libre y gratuita

De acuerdo a Charly Pisoni, integrante de H.I.J.O.S, el gobierno nacional anunció que no hay más presupuesto para la carrera. "Les pedimos una reunión y nos derivaron con la subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, Dania Tavella. Y a partir de ahí, luego vino la contestación definitiva", le relató a BigBang. Al mismo tiempo, la UNLP les comunicó que tampoco puede costear la tecnicatura si no recibe fondos del ministerio.

Gracias a todas y todos por los mensajes de solidaridad ante la decisión del ministro @alefinocchiaro

Apelamos a que reconsidere la decisión para garantizar el derecho a la educación y que no #NoCierrenLaCarreraDePeriodismoEnExESMA

"Es la única oferta gratuita y libre para esa carrera en toda la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los estudiantes son de clase media y media baja", subraya Pisoni detallando que desde el 2013, año de apertura de la tecnicatura, ya recibieron alrededor de 650 alumnos.

La carrera ya había sufrido un cierre momentáneo por decisión del ministerio de Educación en el 2016, sin embargo H.I.J.O.S logró negociar la reapertura para el 2017. Su actual clausura no sólo dejaría sin posibilidad de cursar a los alumnos preinscriptos en noviembre, sino que también le quitaría el trabajo a 40 docentes.

El cierre le imposibilitaría cursar a los alumnos preinscriptos en noviembre.

"No perdemos las esperanzas. Por eso queremos iniciar una campaña con la colaboración de periodistas deportivos y además organizar una serie de clases públicas para que se visibilice el reclamo", anticipa Pisoni.

"Los recursos son finitos"

Si bien la cohorte de alumnos que comenzó a cursar en el 2017 tiene garantizada la posibilidad de terminar la carrera, fuentes del ministerio de Educación le confirmaron a BigBang la intención de dejar de financiar la tecnicatura aduciendo que los recursos "son finitos" y hay que "priorizar su direccionamiento".

No al cierre



"Ayer un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hoy alumnos de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo Extensión Ex ESMA FP y CS UNLP disfrutando de una charla con el PF Fernando Signorini." 4 de septiembre de 2015

En ese sentido, se remarcó que la prioridad es que las universidades tengan "una mirada estratégica a largo plazo acerca de las ofertas institucionales y aborden las carreras que se implementarán en relación al territorio y no en cuanto a la oferta académica".

Apuntando a eso, desde el ministerio se alienta a que la actividad educativa se desarrolle en dependencias de cada Universidad y no en otros espacios "para que la formación de grado se fortalezca por la articulación con la investigación y la extensión, se utilicen las bibliotecas y los demás espacios que favorecen la formación del alumno, además de asegurar la presencia de las autoridades universitarias y el mismo plantel de docentes".

Como docente y como coordinador académico de la extensión de la carrera de periodismo deportivo en la ex ESMA, pero por sobre todas las cosas como ciudadano. NO AL CIERRE.

En relación a la tecnicatura en periodismo deportivo dictada en la ex ESMA, además remarcaron que "la Secretaría de Políticas Universitarias no ha recibido rendiciones, ni datos sobre el número de alumnos, ni informe académico por parte de la universidad, por lo que no esta documentada la cantidad de alumnos respecto a los docentes financiados".