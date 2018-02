"Me pegó contra el vidrio y me ahorcó": la denuncia contra el hermano de Pampita

En las últimas horas, Victoria Garay (18) reveló que fue brutalmente golpeada por su ex pareja, Guillermo Ardohain (34), el hermano de Pampita.

Si bien no pudo hacer la denuncia, ya que los efectivos de ninguna de las tres comisarías a las que asistió estaba dispuesto a recibirla, la joven confesó que el hermano de la modelo la ahorcó, la estampó contra un vidrio y le pegó una piña.

Victoria Garay, con el rostro lastimado.

Con marcas en la cara y cuello, y con pómulo izquierdo visiblemente lastimado, Garay estuvo sentada en el living de Intrusos y contó cómo fue el brutal episodio que tuvo que vivir junto a su ex pareja. “La pelea fue el viernes a la noche. Todo comenzó a partir de las 9.30. No es el primer hecho de violencia que vivo con él”, remarcó.

Y agregó, notablemente dolida y conmovida por esta situación: “Los insultos se volvieron habituales a medida que iba pasando el tiempo. El último insulto fue ´morite, forra’. Esto fue después de golpearme. Horas antes me decía que era el amor de su vida, me propuso casamiento y cuando le dije que le iba a hacer la denuncia me dijo que me muera”.

Cuáles fueron las comisarías que no quisieron tomarle la denuncia POR VIOLENCIA DE GÉNERO a Victoria Garay

En esa línea, la joven de 18 años explicó que se encontraba arriba del auto de Guillermo cuando comenzaron a discutir. “A las 11 de la noche yo le digo que me quería bajar del auto. Cuando me quiero bajar me agarra del cuello, me pega contra el vidrio y me ahorcó. Cuando me lo quiero sacar de encima, me vuelve a tirar contra el vidrio y me golpeó”, disparó.

Y continuó: “Creo que fue con el puño. Esto fue hace cinco días, esto (se señala su ojo izquierdo) lo tenía muy bordó y hasta ayer tenía las marcas en el cuello”. Sentada en el ciclo de América TV, Garay detalló que fue la primera vez que sintió que su vida corría peligro. “Tuve derrame en el ojo, me ha sangrado la boca por peleas”, manifestó.

Victoria Garay quiso radicar una denuncia contra Guillermo Ardohain.

Siempre según las palabras de la ex cuñada de Pampita, estaba dispuesta a dejarse golpear para no seguir discutiendo. “Se me ha sentado encima para golpearme. Él me pegaba y yo no me resistía. Cuando me pegaba le decía que se siente y que lo hablemos. Pero evidentemente no se podía hablar”, dijo, al mismo tiempo que se indignaba con el accionar de la policía.

"MORITE, FORRA"



Victoria Garay, sobre los detalles de la denuncia contra el hermano de Pampita por violencia de género

Luego del hecho de violencia, Garay se dispuso a denunciar a Guillermo Ardohain por violencia de género. Al ser de Villa del Parque, la joven 16 años menor que el odontólogo decidió hacer la denuncia en la comisaria 43a. en la calle Chivilcoy: “Ahí me dicen desganados ´pasá´ cuando les dije que venía a hacer una denuncia. Me preguntaron la edad y me dicen que la jurisdicción no correspondía”.

Según explica, no sabe bien dónde ocurrió el hecho de violencia ya que Guillermo se encontraba manejando en ese momento. “El hecho fue manejando, no sé dónde fue. Me dijeron que pertenecía a otra jurisdicción. Me derivaron a otras comisarías”, señaló.

Y contó: “Me derivaron a Villa Luro, en la calle Basualdo. Ahí estuve dos horas. Me pidieron el DNI, no lo tenía porque venía de tener este problema. Me dijeron que si tenía menos de 25 años no podía hacer una denuncia porque era menor de edad. Me dijeron que mi mamá tampoco podía. Llegó otro comisario y me dijo que no había problema de DNI”.

La joven de 18 años denunció que la agarró del cuello y le pegó.

En ese contexto, aclaró que el comisario le dijo que hiciera la denuncia en la comisaría de Lavalle. "Ahí se mete otra oficial y me mandaron a una fiscalía. Me preguntaron si estaba segura de hacer la denuncia. Solo quería que quedara registrado. Yo estaba golpeada, la semana que viene ya no lo estoy y ya no tengo ninguna prueba. Me derivaban para sacarme de encima”, denunció.

Casi como una suerte de mala broma, cuando los efectivos decidieron tomarle su denuncia por violencia de género le avisaron que se les “había caído” el sistema. “Querían que me vaya hasta Chacarita y una como mujer se desalienta. Esta situación para mi es vergonzosa. Yo tengo la cara marcada y sé que es la prueba más real. Nadie me ofreció contención”, manifestó.

Según aclaró, a la hora de hacer la denuncia le dijeron que la agresión que sufrió “era una pavada” y le pidieron que se vaya a casa. “No me dieron bolilla. Él era amoroso. Pero las peleas eran habituales. Nadie estuvo presente en una pelea con él, ahí era otra persona. Ya había sufrido violencia física por parte de él. A mi familia les mentía”, cerró.