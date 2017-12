Ni noche de paz, ni noche de amor: Nicole Neumann y Facundo Moyano, ¿separados?

Ella ya había levantado rumores viajando a Punta del Este acompañada sólo por sus hijas para pasar las fiestas. Y ahora, todo indica que Nicole Neumann y Facundo Moyano están definitivamente separados.

#ElMejorEstado#Happiness♥️ Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el Dic 27, 2017 at 5:19 PST

La noticia fue lanzada hoy por Ángel de Brito en Infama y lo cierto es que la modelo no hace más que llenar Instagram con fotos en la playa junto a Allegra, Indiana y Sienna.

#ModoVacaciones#Nature#Peace Total look @nikkadenicoleneumann �� Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el Dic 27, 2017 at 7:58 PST

"El mejor estado. Felicidad", escribió acompañando una serie de imágenes donde disfruta de la caída del sol mientras las nenas juegan en la arena.

SEPARADOS NICOLE Y MOYANO. — @ N G 3 L ������ (@AngeldebritoOk) 28 de diciembre de 2017

Vale remarcar que, por su parte, Moyano celebró sin Neumann tanto la Nochebuena como su cumpleaños número 33, que tuvo lugar el 25 de diciembre.

"No me favoreció"

"Si me preguntás por la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado", había declarado Facundo en una entrevista con el programa Tiene la palabra.

"La frivolización no favorece nunca a la política. Cada vez que íbamos a algún lado, nos sacaban una foto y la subían. No se puede ir a ningún lado", agregó. ¿Se habrá cansado de la exposición?