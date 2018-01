No fue magia: David Copperfield, blanco de una acusación por violación

El mago David Copperfield es ahora centro de una nueva denuncia por violación efectuada por una ex modelo estadounidense. El episodio data de 1988.

David Copperfield, en el eje de una acusación de violación.

En su testimonio, Brittney Lewis relató haberlo conocido en un concurso de belleza en el que él era jurado. Luego de intercambiar números telefónicos, el ilusionista la invitó a un espectáculo.

La modelo, quien actualmente tiene 40 años pero en aquel entonces tenía 17, señaló que viajó desde Utah hasta California para presenciar el show. Al principio, asegura que fue "muy bien tratada" por Copperfield.

Brittney Lewis, la ex modelo que acusa a Copperfield.

Sin embargo, al quedarse a solas con él en la habitación de un hotel, comenzó a sentirse mal y cayó en un estado de semiinconsciencia. Lewis, tiempo después, supuso que el mago había colocado algún tipo de droga en su bebida.

"Me quitó la ropa. Me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro. Tan pronto como empezó a bajar, me desmayé por completo", recordó en diálogo con el medio estadounidense The Wrap. A la mañana siguiente, Copperfield le aseguró que no la había penetrado sexualmente porque "era menor de edad".

Y si bien las acusaciones no pueden fructificar legalmente, ya que el hecho prescribió, Lewis asegura que no quiere demandarlo, sólo que el caso salga a la luz.

Otra denuncia más

Esta denuncia se suma a otra hecha años atrás por Lacey Carroll, una ex reina de belleza que aseguró haber sido violada por Copperfield. Sin embargo, luego de que no se presentaron cargos, el caso se cerró y ella eventualmente terminó siendo condenada por un delito de falsa denuncia.

En respuesta al relato de Lewis, Copperfield publicó un comunicado en Twitter expresando que "el movimiento #MeToo es crucial y debe ser duradero" y que el público debía imaginarse cómo era "creer en el movimiento y haber sido falsamente acusado en el pasado".

"Así que, mientras enfrento una nueva tormenta, quiero que el movimiento siga floreciendo. Escuchen y consideren todo con cuidado y, por favor, por el bien de todos, no hagan juicios apresurados", agregó el ilusionista, actualmente en pareja con la diseñadora Chloe Gosselin y padre de una hija de seis años.